蘋果勸iPhone用家勿貼保護貼！稱螢幕抗刮　網民：灰塵都照樣刮花

如果你至今還在使用iPhone的時候，習慣性給螢幕貼保護膜，這種日常操作在蘋果（Apple）官方眼裏其實是完全不被認可的行為。蘋果硬件工程副總裁湯姆·瑪麗布（Tom Marieb）近期在公開採訪中明確表態，不建議普通用家給iPhone額外貼螢幕保護膜。



他坦言每次看到有人給iPhone螢幕貼保護膜的時候，自己都會感到渾身不自在。湯姆·瑪麗布這次在倫敦總部，接受科技媒體TechRadar專訪的時候再次重申了這個態度。

蘋果硬件工程副總裁湯姆·瑪麗布（Tom Marieb）近期在公開採訪中明確表態，不建議普通用家給iPhone額外貼螢幕保護膜。（X@mylifcc）

團隊過去幾年在iPhone17系列搭載的第二代超瓷晶面板上投入了難以計數的研發資源，同步優化了玻璃基材的抗刮性能和表面長期耐磨塗層，最終的目標本來就是讓用家不用額外附加任何防護配件，直接裸機使用原生螢幕。

iPhone 18 Pro機面則採用陶瓷晶體護面，抗刮能力高達iPhone 16 Pro的3倍。（Apple）

這個表態公開之後很快在社交平台引發大量網友熱議，不少常年和手機螢幕材料打交道的數碼愛好者直接指出，消費級手機玻璃的材料性能哪怕再怎麼迭代升級，至今都沒有哪家廠商能做出完全扛住環境裏無處不在的石英顆粒的玻璃。

日常口袋、桌面裏隨處散落的細小石英砂石硬度遠高於手機玻璃，只要裸露使用就大概率會留下刮痕，只靠廠商宣傳的抗刮性能根本擋不住日常磨損。說到底要不要給手機貼膜從來不是非對即錯的判斷題，本質上是每個用家自己在使用體驗和風險成本之間做的權衡。

你願意自行承擔螢幕意外出現刮痕、疏油層短期內磨掉、小概率意外爆芒的成本，換原生螢幕帶來的頂級觀感和順滑手感，直接裸機使用自然沒問題；不想承擔這些後續可能產生的額外換屏、打磨成本，花數十元貼一張普通鋼化膜依然是非常務實合理的選擇，完全沒必要因為蘋果高層的建議強行改變自己的使用習慣。

iPhone不貼保護貼，是希望大家都買Apple Care+嗎？（Apple）

很多用家也調侃，蘋果一邊砸重金研發抗刮螢幕引導用家裸機使用，一邊官方線下專門店（Apple Store直營店）裏單獨售賣逾千元的AppleCare+服務，變相鼓勵用家承擔裸機風險，整套邏輯本質上是把打磨產品體驗的後續壓力，變相轉移給了普通消費者，畢竟真等螢幕不小心刮花甚至摔碎的時候，心疼高額維修費的肯定不會是喊著不要貼膜的蘋果高層。

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