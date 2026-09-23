蘋果A20 Pro效能曝光！0.8W功耗追平高通2.6W　單核更輾壓M5 Max

蘋果最新一代處理器A20 Pro的完整效能規格，日前透過中國知名科技評測頻道科技發燒友極客灣（GeekerWan）的深度解析影片曝光，消息一出立刻在PTT論壇MobileComm板引發熱烈討論，不少鄉民直呼這是蘋果近5年來，最強的一次晶片升級，效能表現讓對手陷入苦戰。



A20 Pro效能有多猛？單核直逼5GHz、能效狂電對手

根據曝光的跑分數據，A20 Pro採用台積電最新2納米製程打造，是蘋果首款導入2納米技術的行動處理器。晶片設定6核心CPU（2顆超級核心加4顆能效核心），單核運算時脈最高可逼近4.93GHz，效能表現甚至超越蘋果自家筆電旗艦晶片M5 Max。

蘋果最新一代處理器A20 Pro的完整效能規格，日前透過中國知名科技評測頻道科技發燒友極客灣（GeekerWan）的深度解析影片曝光。（YouTube@極客灣Geekerwan）

A20 Pro測試結果：

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圖形處理方面則搭載7核心GPU，繪圖效能較前代最高提升40%，記憶體頻寬也提升50%，搭配雙16核心神經網路引擎，端側AI運算能力直接翻倍。

科技發燒友極客灣影片中更提到，A20 Pro的能效核心僅耗費0.8瓦電力，效能就能追平高通（Qualcomm）驍龍8 Elite Gen 5主核心在2.6瓦下的表現，這項數據讓不少網友看了直呼「嚇哭了」。

這次曝光內容也讓外界看出，蘋果似乎已經正式將A系列與M系列晶片的設計「解耦」，A20 Pro不再只是M系列的閹割版本，而是擁有獨立架構優化。

有消息指出，明年蘋果甚至打算為GPU換上全新架構，持續拉開與競品的差距。PTT網友看完影片後留言灌爆：

「這應該沒對手了」；

「壓力給到高通」；

「外星科技」。



也有人打趣說「iPad mini繼續用閹割版A系列」，質疑蘋果何時才會讓平板機種吃到最新晶片。目前A20 Pro傳出將搭載於年底發表的新機當中，實際上市後的真實效能與電池續航表現，預料將成為科技圈接下來熱議的焦點。

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