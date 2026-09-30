宇樹新一代AI機械手Dex5-S登場！1:1真人手大小　擰樽蓋剪紙靈活

宇樹科技正式推出新一代靈巧手產品Dex5-S。該產品單手具備22個自由度，整體尺寸與真實人手完全一致，起售價為3.99萬元（人民幣）。Dex5-S外形尺寸為102毫米×187毫米×26毫米，整機重量約620g，外殼採用高強度鋁合金材質，兼顧輕量化與結構剛性。



產品設計聚焦於「小」與「巧」的統一：在保持真人手尺寸的前提下，顯著縮小體積與重量，擺脱傳統靈巧手笨重的侷限，從而勝任更高複雜度、更精細化的操作任務。

宇樹科技正式推出新一代靈巧手產品Dex5-S。（UnitreeRobotics）

宇樹科技新一代Dex5-S靈巧手，官方宣傳的應用場景：

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自由度分佈為：拇指五處、食指四處、中指四處、無名指四處、尾指五處；相較前代，尾指新增roll方向自由度，使整手抓握形態更自然、適應性更強、操作更靈活。

驅動系統方面，單手集成二十二台獨立馬達，全部支持直驅運行、反向驅動及雙編碼器閉環控制。每個關節均內置極限衝擊力矩保護機制，可在突發外力作用下有效緩衝並保護內部齒輪結構；精密微型減速器則確保運動軌跡的高重複精度。官方特別指出，關鍵部件經強化設計，具備超長彎曲壽命，可穩定支撐高頻次、長時間的訓練任務。

負載能力方面，單手瞬時最大承載達兩公斤，可持續穩定輸出一公斤負載；優化的熱管理系統大幅降低運行溫升，顯著減少因過熱觸發保護而中斷訓練的情況。

供電與通信兼容性強：支持15V至65V伏寬電壓輸入；通信接口提供Gigabit Ethernet（千兆乙太網）、USB及高速RS-485三種選項，用戶可根據應用場景靈活配置。在千兆乙太網模式下，控制頻率最高可達每秒1,000Hz；掌心搭載的嵌入式相機可直接接入靈巧手主控，無需額外佈線，大幅簡化機器人整機集成與部署流程。

實際操作演示顯示，Dex5-S可流暢完成擰開瓶蓋、開啟汽水罐、操作扭計骰、使用剪刀裁剪紙張等精細動作，多指協同抓握過程柔順、響應迅速，已適配多款主流人形機器人本體，包括H1與G1系列。

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基礎版本配備位置、力矩及IMU三類傳感反饋；觸覺感知功能為Pro版本專屬配置，面向高級物理人工智能研究需求，開放底層觸覺數據接口，支持用戶開展觸覺驅動抓取算法的定製化開發與迭代。

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