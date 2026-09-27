傳Apple為20周年跳過iPhone 19！網民開帖笑問：小米今次跟唔跟？

近日，「蘋果跳號 小米跟不跟」成為社交平台熱議話題。這一討論源於外界對蘋果2027年新機命名方式的猜測：有消息稱，為紀念iPhone發布二十周年，蘋果或將跳過「iPhone 19」這編號，直接以「iPhone 20」作為周年紀念機型推出。



目前多家國際媒體援引供應鏈消息指出，蘋果正為該機型規劃顯著的產品升級與設計調整，「iPhone 20」已成為業內及用戶普遍使用的代稱，但蘋果官方尚未就命名方案作出任何確認。

為紀念iPhone發布二十周年，蘋果或將跳過「iPhone 19」這一代際編號，直接以「iPhone 20」作為周年紀念機型推出。（X@RealSufiyanKhan）

小米被納入此次討論，源於其此前在旗艦產品線中跳過「小米16」，直接發布小米17系列。當時相關負責人曾公開表示，該系列產品全面對標同期iPhone。因此，當蘋果再度傳出可能跳號的消息時，公眾自然聯想到小米是否會在下一代旗艦命名上採取類似策略，並以輕鬆詼諧的語氣拋出「這次小米跟不跟」的疑問。

社交平台上的觀點呈現多樣化。部分用戶認為，若蘋果確實從iPhone 18跨入iPhone 20，而小米仍延續原有數字序列發布新品，二者在傳播層面易形成直觀對比，可能影響市場認知；也有聲音強調，手機的核心價值在於技術實力與用戶體驗，過度聚焦型號更迭反而弱化了產品本質；還有網友以調侃口吻追問：

蘋果敢跳，小米敢不敢跟？

截至目前，小米尚未公布下一代旗艦機型的正式命名計劃，所謂「是否跟進跳號」僅屬用戶自發探討，不存在任何官方表態或依據。

同樣需要明確的是，蘋果是否最終放棄「iPhone 19」這一名稱，目前仍無定論，所有相關消息均來自行業傳聞與供應鏈側消息，尚未獲得蘋果方面證實。

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