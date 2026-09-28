蘋果高管稱看見iPhone用戶貼膜「感到遺憾」　官方回應：想貼就貼

2026年9月24日，蘋果公司新任硬件工程副總裁湯姆．馬里布（Tom Marieb）在倫敦總部的一場媒體交流活動中，就即將推出的iPhone 18 Pro與iPhone Duo的設計理念及關鍵技術進展作出說明。



他重點介紹了第二代陶瓷盾屏幕保護技術的升級成果，並特別提及iPhone Duo所採用的全新鉸鏈結構，在反覆開合測試中展現出優異的長期可靠性，對此他表示高度認可。

蘋果公司硬件工程副總裁湯姆．馬里布（Tom Marieb）在倫敦總部的一場媒體交流活動中，就iPhone 18 Pro與iPhone Duo的設計理念及關鍵技術進展作出說明。（YouTube@Techlapse）

談及屏幕設計哲學，馬里布坦言：

當我看到用戶為iPhone屏幕額外加貼保護膜時，內心多少有些遺憾。

他解釋，團隊在正面屏幕的視覺呈現與物理性能之間傾注了大量研發資源，目標是實現美觀性、抗刮性與耐磨性的統一。「我們既要防範鑰匙、砂礫等尖銳物體帶來的劃痕，也要應對日常使用中因摩擦導致的細微磨損。而現實中，兼顧這兩項指標對材料科學而言始終是一項挑戰。」

蘋果高管稱看用戶貼膜「感到遺憾」 引網絡熱議▼▼▼

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這一表態被廣泛理解為蘋果對用戶直接使用原廠屏幕體驗的倡導。相關話題迅速引發公眾關注，「蘋果不建議為iPhone貼膜」成為近期討論焦點之一。

針對輿論反響，9月23日有諮詢方聯繫蘋果官方客服進行核實。客服人員表示，蘋果確實在屏幕耐刮擦與抗磨損性能方面持續投入，但是否加裝保護膜，最終取決於用戶個人使用習慣與實際需求。

蘋果確實在屏幕耐刮擦與抗磨損性能方面持續投入，但是否加裝保護膜，最終取決於用戶個人使用習慣與實際需求。（YouTube@Apple）

裸機使用雖能充分展現屏幕原貌與觸感，但長期持握、環境接觸仍可能造成細微痕跡；加貼保護膜可在一定程度上延緩此類損耗，提升屏幕長期完好度。

此外，蘋果官方渠道所售屏幕保護膜均由第三方廠商提供，蘋果自身並不生產或認證特定品牌保護膜產品。

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