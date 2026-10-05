BYD比亞迪騰勢Z9S登場！純電動車續航達1100km　9分鐘即可充滿電

9月23日這天是車圈的瘋狂星期三，一天有9款新車要發。而這一眾新車中最受關注的車型之一，必定有騰勢Z9S 。巧了，我剛好有機會來發佈會現場了，哈哈哈！說到騰勢，應該都知道這是比亞迪旗下的高端產品線。



這次騰勢Z9S 一出，以科技解鎖新豪華，直接跟方程豹方程S強強聯合，這是要合力分30萬左右純電轎車市場蛋糕啊！

而騰勢Z9S ，又很精準地補齊了Z9全系的市場定位。在我看來，騰勢在同系裡的突出優勢就是，全系標配雲輦-A 、激光雷達智駕等等。此前的騰勢Z9、Z9GT得選高配才有，你細品，又要爆單了哈。

來吧，前面不廢話太多，依舊快進到重點，剛正式發佈的價格：

閃充尊榮型，25.58萬元（人民幣，下同）；

閃充旗艦型，27.58萬元；

易三方閃充性能型，32.58萬元。



騰勢 Z9S 正式公佈售價，閃充尊榮型 25.58 萬元起，全系標配多項旗艦配置 （科技狐授權使用）

作為參考，此前預售價格在31.98-38.98萬，意思再少6.4萬？！比亞迪是真懂驚喜價啊，這價格一公佈，現場直接炸了。坐我旁邊那哥們兒，連喊幾句 「我靠」 差點給我震聾了，嗯，感受很直觀，確實很香！這還沒算至高8萬元、11項購車權益哦……

官方推出至高 8 萬元的 11 項購車權益 （科技狐授權使用）

接下來再回頭看具體的配置！騰勢Z9S ，定位中大型科技豪華純電轎跑，長寬高5090/1980/1490mm，軸距3025mm 。騰勢Z9S主打的就是豪華運動風格。

外觀方面，整車採用時下流行的斜背轎跑（Fastback）造型，採用的是「優雅之勢」原創設計語言。其中，流星定格前臉，有更大面積格柵，取消了引擎蓋骨線（機蓋骨線），雙星冕分體大燈位置下移。

側身優雅腰線，無框車門，半隱藏門把手，前窄後寬鴛鴦胎；流星尾跡車尾，牌照框上移了，也調整包圍造型，跟前臉相呼應；性能版配備主動式電動尾翼。還有多款鮮豔配色可選：晨曦紫、午夜藍、峽灣綠、星曜黑、柔沙灰、松石青、霜玉銀。

比亞迪騰勢Z9S外觀展示：

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內飾有雲煙紫、霜瓷白、青嵐灰3款配色。內裡配置的豪華亮點可真不少。17.3吋3K超清窄邊框中控螢幕；前排雙零重力座椅、Nappa真皮座椅；奢享豪華後排座椅，後排寬奢豪華大扶手；13英吋雙磁吸生態螢幕，高定奢享麂皮頂棚。120L超大車頭行李廂（前備箱），470L可擴充車尾行李廂。

比亞迪騰勢Z9S內飾展示：

核心搭載122.5kWh第二代刀片電池，CLTC純電續航達到1100km 。這個續航水平不僅是同家族裡最頂的，也是目前全球純電量產車型裡續航最長的啊！閃充能力依舊是行業領先水平，5分鐘充好、9分鐘充飽，-30℃低溫環境下只多充3分鐘。

重點動力性能方面。三電機版綜合功率1210馬力，CLTC續航780km ，零百加速僅2.68秒，也是目前同系裡最快的，最高車速270km/h ；後驅單電機370kW，503馬力，主打的是長續航，CLTC續航920km、1100km。值得一提的是，騰勢Z9S支持易三方新手飄移模式，駕控體驗拉滿。

底盤配置也很硬！這車賣點之一就是全系標配雲輦-A智能空氣車身控制系統。雙腔空懸+CDC可變阻尼，車身高度可調，路面預瞄2.0 ，可以說極度平穩，顛簸路也能舒適通過。外加10°分體後輪轉向，可以輕鬆實現圓規掉頭，直角轉彎也過得很輕鬆，最小轉彎半徑4.75米！

比亞迪騰勢Z9S更多介紹：

智能配置這邊，座艙首搭超級智能體「迪迪蝦」 ，以及智慧生態螢幕、 Diva智能夥伴；全系標配天神之眼5.0輔助駕駛系統，官方強調其城市領航、智能泊車雙兜底。

安全配置方面，騰勢Z9S擁有高強度熱成型鋼籠式車身，45036N·m/deg整車扭轉剛度；同時易三方安全毫秒級爆胎控車，雪地142km/h爆胎車身偏移＜0.75米......

差不多就這些。總的來說，這車配置、技術很頂，產品力依舊是比亞迪旗下第一梯隊水平。25.58萬起，全系雲輦-A空懸、後輪轉向，以及天神之眼5.0 ，這幾項已經同級別無敵了。

考慮到價格雖然很香，但豪華定位在那裡，也不算便宜。我認為還是比較適合對長續航純電、有操控要求、多用作城市通勤，且捨得為熱愛買單的用戶。如果要入手的話，各版本拉一起，還是中高配更有性價比，直接體驗拉滿！你們覺得呢？

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