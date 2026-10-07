直擊GTWS 2026新加坡站｜香港代表強戰＋宮園拓真空油策略逆襲

新加坡濱海灣金沙劇院現場引擎聲震撼迴盪，Gran Turismo World Series 2026（GTWS 2026）第3站現場賽事於10月3日正式圓滿落幕。以全套 PS5 Pro 搭配頂級電競賽車座艙架構現場對決，展現媲美真實賽車的物理模擬度。記者於現場觀察到，場內氣氛緊張刺激，現場觀眾在最後一圈的超車場面中屢次發出尖叫聲，現場情緒被拉至極致。



直擊直擊GTWS 2026新加坡站 （GTWS 2026）新加坡站

新加坡站現場賽事戰況激烈

今次新加坡分站賽事精彩紛呈，大會安排了三大重頭戲，包括區域表演賽（Singapore Regional GT Cup）、廠商盃（Manufacturers Cup）以及國家盃（Nations Cup）。在區域表演賽中，新加坡本土車手 Fadtris Isa 憑藉主場威勢，由杆位出發一路領先輕鬆奪冠，為現場熱烈氣氛揭開序幕。

區域表演賽 最終由東道主新加坡的選手奪得冠軍

緊接登場的廠商盃規則要求12位頂尖車手駕駛 Porsche、Ferrari 及 Subaru 等不同品牌戰車，在 20 圈賽程中必須強制使用軟胎、中性胎及硬胎三款輪胎，令進站策略成為勝負關鍵。代表 Subaru 出戰的美國車手 Daniel Solis 在賽事尾聲面臨 Ferrari 車手 Nicolás Arriagada 的強烈挑戰，最終在最後倒數第二個彎位稍微走外線的險境下，僅以0.1秒的極微弱優勢壓過對手壓線奪冠，實現個人代表 Subaru 的首勝，同時為自己的生日送上一份最震撼的禮物。

廠商盃（Manufacturers Cup）

日本車手宮島拓樹空油策略逆轉

壓軸登場的國家盃焦點完全集中在日本車手宮園拓真（Takuma Miyazono）身上。所有車手均統一駕駛極速強悍的 Gran Turismo Red Bull X2019 Competition 戰車，於 Circuit de Sainte-Croix 賽道展開 24 圈極限拉鋸。

國家盃（Nations Cup）各國精英盡出

最後由日本選手宮園拓真以不足1秒的時差僅勝對手

從第 6 位起步的宮園拓真展現出極度膽大心細的進站策略，將輪胎壽命發揮至極致，甚至在油量表顯示為零、引擎幾乎停止運作的極限邊緣才進站加油換胎。這項險招讓他成功在倒數第二圈進站後依然維持領頭羊位置。雖然在最後一圈終點線前與西班牙車手 Pol Urra 發生車身碰撞，但賽事監管小組利用遊戲內建多角度重放系統即時判定為普通賽事事故，最終宮島拓樹以不足 1 秒的優勢壓過 Pol Urra 與衛冕冠軍 Jose Serrano，成功奪得新加坡站國家盃冠軍。

小米電跑 Vision GT 概念車即將登場

除了賽道上的火爆對決，《GT》系列製作人兼Polyphony Digital CEO 的山內一典（Kazunori Yamauchi）更與小米代表同台登場，為全球玩家帶來重磅消息。官方正式宣佈，早前於巴塞隆拿首次公開亮相的小米純電動概念跑車 Xiaomi Vision GT Concept，將會於 10 月更新中正式加入《Gran Turismo 7》。

小米電跑 Vision GT 概念車即將於GT 7內登場

同場更新還包括傳奇超級跑車 Ferrari F355，讓電競賽車用家能同步體驗未來電動科技與經典燃油跑車的雙重樂趣。隨著新加坡站落幕，GTWS 2026 總決賽將於 12 月 5 日至 6 日移師東京澀谷全新多用途場館 Lovez 舉行，目前西班牙車手 Jose Serrano 僅以 1 分優勢領先積分榜，總冠軍歸屬依然充滿懸念。

香港代表 J Wong 談電競選手現實困境

區域額外賽事「Singapore Regional GT Cup」當中邀請了多位亞太區賽車遊戲高手同場較量，當中更包括香港代表車手 J Wong（Jonathan Wong）。J Wong 投入《GT》賽車遊戲多年，過往曾代表香港參加多項國際賽事並取得優異成績。

香港代表車手 J Wong（Jonathan Wong）

記者在賽後現場與 J Wong 交流，他透露近年面對現實生活的經濟與工作壓力，每天都要上班，練車時間大幅減少。在今次 Regional GT Cup 賽事中，原本在比賽前段佔有相當優勢的他，不幸在一次轉彎時發生失誤被拋出車道。儘管遭遇意外，他憑藉頑強拼勁在後段一路追趕，最終在 12 位參賽選手中以第 7 名完成賽事。對於這個成績，他表示在練習不足的情況下已經感到非常滿足。

談及香港的電競發展環境，J Wong 直言現時香港對電競選手的支援依然極度缺乏，選手根本難以全職投入訓練和比賽，這也是香港選手要在國際大賽長期保持頂尖成績的最大障礙。雖然已經投身職場多年，但出於對《GT》賽車的熱愛，他表示未來仍會抽空練習，期待日後有機會再次代表香港踏上國際舞台。