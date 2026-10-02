孩子用AI會變笨？NVIDIA黃仁勳自揭記不得住址：解難能力才是關鍵

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）指出，人工智能的廣泛應用正悄然改變人類對基礎技能的依賴方式，而這種變化本身未必構成需要擔憂的問題。他在與記者埃茲拉·克萊因（Ezra Klein）的交流中表示，隨着技術演進，人類所需掌握的能力結構自然會發生遷移。



雙方談及一項針對學生使用人工智能工具的學習效果研究。數據顯示，AI確實顯著提升了任務完成效率，但長期來看，學生對相關知識的內化程度有所減弱，獨立完成測驗時的表現也呈現下滑趨勢。

AI確實顯著提升了任務完成效率，但長期來看，學生獨立完成測驗時的表現也呈現下滑趨勢。（Unsplash@Solen Feyissa）

在他看來，技術的發展會自然弱化某些既有技能的應用必要性，同時推動新能力的成長與沉澱。真正關鍵的是人類持續保有理解、判斷與創造的核心素養，而支撐這些素養的具體知識載體，則會隨時代需求不斷更新迭代。

NVIDIA的CEO黃仁勳在接受記者採訪時表示，技術的發展會自然弱化某些既有技能的應用必要性。（YouTube@NVIDA）

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為佐證這一觀點，他以自身經歷說明：

我已不記得家庭住址與電話號碼，也曾因一時想不起郵政編碼，而在加油站略顯遲疑。但這並未影響其正常生活與工作節奏。

這些例子意在闡釋一種更深層的認知——知識的價值不僅在於儲存於腦中，更在於能否被有效調用；技術的存在，恰恰拓展了人類認知與行動的邊界。

他強調，這並非否定基礎數學學習的意義，而是主張以更動態、更務實的視角看待知識傳承與能力演進的關係。

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