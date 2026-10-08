Figure AI人形機械人致敬《未來戰士》！主動跳鋼水自毀為防洩密

真是活久見！人形機械人居然主動跳進了1500度的鋼水裏 「自我火化」 了。這不是哪部科幻大片的先導預告，而是矽谷大廠Figure AI的神操作。先來說下Figure AI，就是那個跟OpenAI合作過、被一堆資本追着投的人形機械人公司。



今年8月，這家公司的老闆在社交媒體上發帖，說F.02要光榮退役了，問大家有沒有什麼體面的告別方式。F.02就是去BMW工廠上過班的那批機械人，累計幹活一千兩百多個小時，參與生產三萬多台汽車。

人形機械人居然主動跳進了1500度的鋼水裏 「自我火化」 了。（X@Figure_robot）

人形機械人 「自我火化」過程：

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它身上跑的Helix，是Figure自研的AI控制系統，算是這家公司技術起步的基石。結果，阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）本人回了四個字：「熔了它們」。估計是想到了自己參演的《未來戰士》裏的名場面，T‑800主動沉入鋼水自我銷毀。

本以為是句玩笑話，但Figure當真了。他們聯繫了阿諾舒華辛力加，把人請到了現場，整個退役計劃就這麼啟動了。但問題是，真正操作起來，難度遠比想象中大。

首先找場地就很難。因為機械人內部帶着鋰電池，丟進熔爐容易損壞昂貴冶煉設備。美國本土和墨西哥的鑄造廠一聽，全嚇得連連擺手。最後沒辦法，他們聯繫到了芬蘭伊馬特拉的一家鑄造廠，才終於敲定場地。

而且為了這波完美的謝幕，技術團隊先在加州聖何塞的園區搭了大氣墊，讓機械人從二樓往下跳。然後又專門訓練了一個AI模型，在仿真環境裏模擬跳入鋼水的動作。到了現場更離譜。他們只有24小時和6次機會，每爐鋼水也只有20分鐘的黃金操作期。鋼水一旦冷卻結殼，就得等下一爐。

這批熔毀後的金屬原料還被運回美國，加工成限量紀念品發售，一個賣1900美元。（figure-ai.myshopify）

最後，機械人一個個自己走上去，自主躍入了翻滾的熾熱鋼水。由於畫面太過科幻，官方也反覆闢謠，全程畫面都是實拍，絕非AI生成。更有意思的是，這批熔毀後的金屬原料還被運回美國，加工成限量紀念品發售，一個賣1900美元。

看到這裏，很多人不理解，退役就退役唄，拆零件、進倉庫、賣廢鐵，用得着如此大費周章搞這麼悲壯的儀式嗎？其實，這裏頭有個非常現實的商業死結：為了防核心技術外洩。這批機械人身上堆滿了他們大量自研的定製執行器和專有硬件。直接賣掉或者送人，核心技術就可能外流了。

公司解釋說，如果讓工程師一台台手動拆解，不僅耗費大量寶貴時間，還會拖慢下一代產品的量產進度。所以，「熔掉」反而是最省事、最保密的處理方式。影片一出，全網直接炸裂，評論區兩極分化。

【延伸閱讀】宇樹新一代AI機械手Dex5-S登場！1:1真人手大小 擰樽蓋剪紙靈活（點擊連結看原文）

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一派網友覺得，這絕對是今年科技圈最頂級的行為藝術和營銷操作。既保護了技術秘密，又借經典影視 IP 製造傳播熱點，一魚兩吃啊。

另一派網友則覺得這種處理方式透着一股莫名的 「殘忍」。他們認為F.02在工廠幹過活，做過物流部署，演示過家務勞動，給公司立過大功。如今功成身退，卻要主動跳入鋼水銷毀，還要全程拍攝傳播，像極了奉獻一生的老員工，最後被強行落幕。

哪怕所有人都清楚，F.02沒有自我意識、感知不到痛苦。但人形軀體、自主赴死的畫面，太容易讓人代入科幻電影的敘事，滋生出共情和不適。學術圈已經開始關注這個問題了。ACM有篇論文專門討論社交機械人產品 「倫理性退市」 的框架。

核心觀點是：機械人的退役不應該只是技術問題，還涉及用戶情感、數據安全和環境責任。Figure這事看起來離普通人很遠，但它其實提前暴露了一個未來將要面對的問題。現在我們都在憧憬人形機械人早日進廠擰螺絲、進家做保姆，可當時間快進到十年、二十年後。

第一批走進千家萬戶的家用機械人老了、壞了、帶不動了，它們該怎麼退場？現在的掃地機械人、陪伴機械人，報廢了基本就是當電子垃圾扔。但人形機械人跟這些完全不是一個量級。

一台人形機械人擁有上萬獨立零部件，內置稀土磁鐵、高壓電池組、各類感應器和儲存晶片。它的鋰電池存在熱失控風險，儲存裝置裏存着你家的地圖、你的作息習慣、甚至可能有人臉識別數據。你不能像處理舊電器一樣把它扔進垃圾桶，也不能直接轉手賣了。

特別是當機械開始融入人類的情感世界，我們又該如何體面地處理這些曾經朝夕相處的 「非碳基家庭成員」？人類總在拼命追求技術迭代，瘋狂製造更智能、更像人的機械人，卻很少提前思考，這些科技產物落幕退場的方式。

F.02已經化成了金屬錠，變成了擺在架子上的紀念品。但這件事真正值得記住的，不是那個跳鋼水的震撼畫面，而它留下來的討論。希望這些思考會一直跟着人形機械人行業繼續往前走。

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