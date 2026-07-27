國產Kimi K3席捲全球　價格遠低美國AI巨頭　網酸：封殺只是怕輸

要說最近哪家大模型流量最高，那毫無疑問是Kimi，即便K3已經發布了好幾天，但引發的爭議還在繼續。比如最新的一項爭議就是，美國政府又開始討論要不要封殺中國領先的開源大模型。



據國外媒體報道，因為Kimi K3的發布，美國政府再次考慮以網絡安全擔憂為由，啟動對中國領先AI大模型的禁令。他們的邏輯是，正有越來越多的美國公司使用中國的開源模型，因為中國的開源模型價格更便宜，而且Kimi K3的表現也證明了，中國AI大模型的能力能夠比肩美國頂尖大模型OpenAI GPT-5.6和Anthropic Fable 5。

Kimi K3 的表現證明了，中國 AI 大模型的能力能夠比肩美國頂尖大模型 OpenAI GPT-5.6 和 Anthropic Fable 5。（科技狐提供）

甚至早在去年，美國國家安全局和白宮國家網絡安全主任辦公室，就考慮發布關於中國人工智能實驗室威脅的警告，試圖勸阻美國公司使用中國AI技術。美國商務部也在內部傳閲了草案，想要再次利用供應鏈，打擊中國的開源模式。

但並非所有人都認為該如此，反對的一派認為，如果禁止中國的開源模型，相當於把市場壟斷讓給了OpenAI和Anthropic，這會對技術創新產生影響。有人據此推測正是這些閉源的AI巨頭，在利用政策打擊開源競爭對手。

也就是說，因為Kimi K3，在美國政府高層，關於是否禁止中國開源模型的討論，可能變得空前激烈。由此可見，Kimi K3良好的表現給美國的競爭對手帶來了很多的壓力。

首先站出來的就是OpenAI的未來戰略官，發了一條X長文從負面角度討論Kimi K3，比如說Kimi K3並不便宜，以及模型能力過於優秀，缺少監管。尤其離譜的是，他提出了開源模型是減速主義的觀點，認為開源模型會減少資本支出，不利於AI的發展。

首先站出來的就是OpenAI的未來戰略官，發了一條X長文從負面角度討論Kimi K3。（X@deanwball）

但試想一下，開源大模型能力的提升，不正是會讓更多開發者使用AI，更多企業參與創新，降低研發門檻，加快生態繁榮？何來減速主義一說呢。跟閉源模式相比，開源模式才是真正的加速主義。

反對這位OpenAI未來戰略官的觀點：

OpenAI 這位未來戰略官的發言，更像是將利益與立場綁定在一起。至於後面從意識形態、網絡安全角度來批評Kimi K3，都是見怪不怪的老手段了。但顯然網友並不吃他這一套，有網友認為他的錯誤觀點完全是源自立場問題。也有人論證了開源模型是加速主義，並給出了詳細的論證理由。

反對他的人中，也包括像是美國總統科學與技術顧問委員會聯合主席這樣的人物。目前看下來，在是否禁止中國的開源模型這一問題上，美國內部已經分成了兩派。

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相比之下，之前一直對中國開源大模型有頗多微詞的Anthropic CEO Dario Amodei， 此次在Kimi K3發布之後保持了沉默，尤其是在Anthropic最喜歡拿來說事的安全方面，他們安靜得令人出奇。

雖然Kimi K3不受OpenAI和Anthropic待見，但馬斯克站在了更加積極的角度來看待與K3的競爭，並表示Grok下一個2T參數的版本能超越Kimi。而Kimi K3確實已經對OpenAI和Anthropic運營產生了影響，有大量的用戶轉向使用K3，原因很簡單，當模型能力差不多時，低價就成了最有吸引力的因素。

如果比token價格，Kimi K3每百萬token的輸入成本是3美元，輸出15美元，這個價格放在國內大模型已經非常貴了，但作為對比，ChatGPT-5.6 Sol和Claude Fable 5的價格還要貴得多。

如果比token價格，Kimi K3每百萬token的輸入成本是3美元，輸出15美元，這個價格放在國內大模型已經非常貴了，但作為對比，ChatGPT-5.6 Sol和Claude Fable 5的價格還要貴得多。（科技狐提供）

不過隨着大模型的發展，用戶對大模型使用成本的評判標準也在發生變化，不少人不再執着於token的價格，認為應該比較完成每個任務的成本，畢竟越大的模型，消耗的token越多。在X上有不少用戶用同一個任務做了對比。比如生成一個3D地球儀，K3花費的成本是3美元，而Fable 5的價格是15美元。

有網友用三款大模型製作了飛機射擊的遊戲，在遊戲效果更好的情況下，K3的成本只有GPT-5.6 Sol的四分之一，Fable的十分之一。製作一個打磚塊遊戲同樣如此，Kimi K3完成得更好，並且只需要消耗0.1美元，而GPT-5.6 Sol要消耗0.52美元，Gemini也要消耗0.45美元。

可見Kimi K3的使用成本，相比競爭對手有明顯優勢，這也不禁讓人產生疑問，OpenAI和Anthropic的高定價策略，還能維持多久？用戶最終會用手裏的錢包做出選擇。

在美國網絡討論區Reddit上，討論美國要禁止Kimi K3以及其他中國開源模型的帖子下方，有網友指出這件事無關網絡安全，只是資本家在打壓競爭對手，最終受傷的還是消費者，成了最高讚評論。

因為K3太過火爆，Kimi停止新用戶訂閲這一事件，也讓外國網友開了眼界，網友回覆概括了AI大模型產品的本質——他們出售並非軟件產品，而是數據中心的算力。Kimi K3的發布，成為DeepSeek時刻2.0版本，讓海外用戶見識到了中國開源大模型的強大，中國大模型的優勢不只是使用成本低，在能力上，也可以向全球頂尖大模型看齊。

在過去很長一段時間裏，OpenAI和Anthropic都靠閉源維持着自身的優勢，這也是他們在資本市場獲得青睞的砝碼，但這樣的優勢目前正一點點被縮短。Kimi K3真正衝擊的，不只是OpenAI的產品競爭力，更衝擊了Anthropic一直堅持的"閉源 + 安全優先"路線。

而在K3之後，緊接着要發布的，還有DeepSeek V4 Pro和阿里的Qwen 3.8，國產模型的圍攻戰，正在迎來高潮。

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