鹼性、一次性鋰電池、鋰離子有何分別？消委會防漏液指引一文看清

鹼性、一次性鋰電池、鋰離子有何分別？市面上外形相近的AA、AAA圓柱形電池，內部化學結構存在天壤之別。常有人將「鋰電池」混為一談，但事實上，市場主要流通三大體系：鹼性電池、一次性鋰電池，以及驅動現代數碼裝置的鋰離子電池。三者在工作電壓、自放電率、極限耐候能力及漏液率上，完全是截然不同的兩回事。



鹼性、一次性鋰電池、鋰離子有何分別？（AI生成）

鹼性電池（Alkaline）原理拆解：平價之王為何淪為漏液「電器殺手」？

市面上普及度最高的鹼性電池，正極為二氧化錳，負極為鋅粉，電解質採用氫氧化鉀水溶液。標稱電壓（Nominal Voltage）一般為1.5V。

常見鹼性電池。（GP超霸）

它的優勢在於初期採購成本極低、即買即用。但致命傷在於放電曲線呈斜線下墜，內部化學反應會持續釋放氫氣。當電池電量耗盡或長期處於微電流放電狀態時，外殼密封圈承受不住內部氣壓，強鹼性的電解液便會順著縫隙滲出。

鹼性電池優勢在於初期採購成本極低、即買即用。（Wikipedia）

根據香港消委會的測試數據，在模擬長時間存放的測試中，有超過四成鹼性電池樣本出現不同程度的電解液洩漏。這類強鹼具有高度腐蝕性，一旦接觸電路板，銅箔線路瞬間氧化損毀。電視遙控器、掛鐘等低耗電設備，一枚電池可能運作一到兩年。這種運作模式恰恰是鹼性電池的「死穴」。

一次性鋰金屬電池（FR/CR）：常備十年零漏液的物理原理

為了解決漏液與高負載電壓驟降問題，工業界發展出一次性鋰電池。

這類電池與我們手機內的電池不同，絕對不可充電。其負極直接採用高活性的金屬鋰，正極則多為二硫化鐵（Li-FeS₂）或二氧化錳（Li-MnO₂）。常見的1.5V圓柱形AA電池（例如勁量［Energizer］旗下的Ultimate Lithium系列）或3V鈕扣電池（如CR2032），均屬此類。

一次性鋰電池與我們手機內的電池不同，絕對不可充電。（Amazon）

一次性鋰電池三大核心特質：零水溶液防漏、極低自放電與極限耐溫

零水溶液防漏：電解液使用有機溶劑而非強鹼水溶液，即使徹底耗盡也不會產生腐蝕液體，設備安全性極高。



極長保質期：內部自放電率低（每年僅約1%），常溫環境下可存放15至20年，仍保留逾90%電量。



耐寒抗熱：工作溫度覆蓋-40℃至60℃，在低溫雪地環境下，鹼性電池內部電解液會凝固而失效，而一次性鋰電池仍能滿功率輸出。



這正是智能門鎖、戶外強光電筒、單反相機閃光燈的理想之選。雖然單價約為鹼性電池的3至4倍，但比起整組門鎖因漏液報廢，這筆維護成本完全不可同日而語。

鋰離子充電電池（Li-ion）：高能量密度運作架構與BMS保護要點

國際電池研發（R&D）技術文獻指出，鋰離子電池內部不含游離的金屬鋰，而是依靠鋰離子在正極過渡金屬氧化物（如鈷酸鋰、磷酸鐵鋰）與負極石墨晶格之間來回穿梭嵌插，實現充電與放電的可逆反應。

鋰離子充電電池。（Vinnic）

鋰離子單體電芯的標稱電壓高達3.6V至3.7V（充滿可達4.2V），能量密度遠高於傳統乾電池。智能手機、手提電腦、航拍機乃至電動車，無一不仰賴這套體系。但可充電的代價，是需要精密保護電路（BMS）。鋰化合物對過充與過放極度敏感，香港消委會針對鋰電池保養的公開指引中強調，鋰電池長期處於過飽和（100%）或深度飢餓（低於20%）狀態，都會加速電極材料崩解。日常維持在20%至80%電量區間，能顯著減緩容量衰退。

日常維持在20%至80%電量區間，能顯著減緩容量衰退。（香港消委會）

混用與誤裝的潛在代價

電器損壞案例中，有相當一部分源於混用。新舊電池混插、不同化學系統混插，是電池安全的大忌。當新鹼性電池與舊鹼性電池串聯使用時，殘存電量低的舊電池會被新電池強行「反向充電」，內部極性反轉，析氣速度暴增數倍，幾日內便會破閥漏液。

更嚴重的誤區在於電壓錯配。一枚14500型號可充電鋰離子電池在外型上與AA電池幾乎一模一樣，但其輸出電壓高達3.7V，而普通鹼性電池僅為1.5V。一旦將3.7V的鋰離子電芯誤塞進為1.5V規格設計的血壓計或玩具，兩倍以上的過壓輸入會在通電瞬間擊穿主機板晶片，設備當場報廢。

選購電池時，不能只看電池槽能不能塞進去。看清標籤上的伏特數（Voltage）與化學代號——鹼性認清「LR」、一次性鋰電認清「FR」或「CR」——才是保住昂貴電器的第一步。