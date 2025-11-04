滑鼠竟是玻璃造？一鼠三用備觸摸板還能當鍵盤 1類人最為適合
撰文：快科技
近日一款名為Melt Mouse的輸入設備正在Kickstarter上眾籌，這款滑鼠主要由玻璃材質製成，它不僅是一個滑鼠，還集成了觸摸板和數字鍵盤功能，實現「一鼠三用」。
Melt Mouse的表面本質上就是一個觸摸板，能夠識別手指的移動，由於它可以同時檢測多根手指，因此還支援雙指手勢操作，使其在特定應用中作為觸摸板使用時尤為便捷。
製造商聲稱該滑鼠提供觸覺反饋，提供最高6000的DPI，滑鼠側面保留了兩個物理按鍵。
當作為數字鍵盤使用時，Melt Mouse表面會顯示點陣來指示單個數字的位置，這12個點陣位置並不局限於數字輸入，用戶可以通過配套軟件對其進行自定義。
製造商表示，這一功能對於Photoshop或Premiere Pro等專業應用來說非常實用，並且可以設置不同的配置文件以適應不同的工作流程。
Melt Mouse目前正在Kickstarter平台上進行眾籌，支持者至少需要貢獻約237美元（約合港幣1841元），不包括運費、稅費和進口費用，如果一切順利，預計將在2026年9月開始交付。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】