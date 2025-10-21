滑鼠替代品智能戒指　僅靠姆指即可操控電腦、手機　只售這價錢

據媒體報道，近日，一款名為Prolo Ring的新型智能戒指亮相Kickstarter。



別小看這個戒指，它主打通過「微手勢」控制電腦、手機甚至iPad，像將鼠標戴在手上。

據介紹，這款戒指由陽極氧化鋁製成，重量僅約5g，外觀與普通戒指相似，卻內置了6軸動作傳感器觸控板。

而佩戴者僅需通過拇指在觸控板上滑動就可移動光標，通過點擊、長按、滑動來執行不同操作。

值得注意的是，Pro版本還支持用戶自定義手勢與宏命令編輯，可通過app進行映射設置，支持超過40種空中手勢。

其包括揮手切換PPT、旋轉瀏覽圖片等，體驗頗似早期的Google Soli手勢控制。

在連接性方面，Prolo Ring通過藍牙與設備配對，兼容多種操作系統。

續航方面，Prolo Ring單次充電可使用8小時，標準版與Pro版附帶充電盒，可延長續航至30天。

目前，Prolo Ring已在Kickstarter發起眾籌，基礎版起價99美元，帶充電盒的標準版129美元，Pro版則需149美元。

