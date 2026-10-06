ASUS ROG G1000旗艦電競桌機限量登場！首創全息投影定價6萬7

撰文：林勇
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ASUS ROG G1000旗艦電競桌機限量登場，全息投影風扇及頂級配置｜ASUS ROG正式在香港推出全新旗艦電競桌上電腦 ROG G1000，將創新3D全息投影技術融入機箱散熱風扇，就讓記者帶大家近距離直擊新機的獨特風格，並感受極限效能帶來的嶄新視覺體驗。

ASUS ROG G1000旗艦電競桌機限量登場

全球首創 AniMe Holo 3D 全息投影風扇：自訂裸眼立體動畫與燈效同步

ROG G1000 最大的視覺亮點在於配備了全球首創的 AniMe Holo 3D 全息投影風扇。機身共配置三把全息投影風扇，包含兩把前置風扇與一把大型側邊風扇，能夠在空氣中投射出宛如裸眼3D的立體影像，讓動畫與圖案直接懸浮於機箱表面。

機邊及正面均配置了AniMe Holo 3D 全息投影風扇
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機邊及正面均配置了AniMe Holo 3D 全息投影風扇

用家只需透過 Armoury Crate 專屬軟件，即可輕鬆上載包括 MP4、GIF、JPEG 或 PNG 等多元格式檔案，隨心切換動漫角色、動態圖案或個人標誌。結合 Aura Sync 燈效同步技術，用家能無縫打造兼具前衛科技感與高度沉浸感的多彩電競空間。

可以利用 Armoury Crate 專屬軟件，上載包括 MP4、GIF、JPEG 或 PNG 等多元格式檔案
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AMD Ryzen 9 9950X3D2 雙緩存配 RTX 5080：頂級運算與電競效能攻頂

在效能配置方面，ROG G1000 搭載了強悍的 AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 旗艦級處理器，擁有16核心與32執行緒，配合升級版雙 3D V-Cache 技術，不僅能在高負載遊戲中保持極高幀率與低延遲，亦能顯著提升8K影片剪輯、3D渲染及AI運算的處理效率。

全新機殼設計，一拉門即開機身

顯示卡則採用 ROG Astral GeForce RTX 5080，配備 16GB GDDR7 視訊記憶體（VRAM）與專屬四風扇散熱系統，確保流暢駕馭光線追蹤遊戲大作。記憶體預設搭載 64GB DDR5，並支援最高擴充至 128GB，搭配 2TB 雙通道 NVMe PCIe 4.0 高速固態硬碟，為極限多工與未來升級提供充裕空間。

ROG Astral GeForce RTX 5080
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AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 旗艦級處理器

ROG Thermal Atrium 三獨立風道散熱架構：420mm 一體水冷壓制 1000W TDP

為了確保頂級硬體長時間運作時的穩定性，ROG G1000 機身內部劃分為三個獨立散熱區域，分別為處理器、顯示卡與電源供應器設計專屬風道，有效避免熱量相互干擾，整體散熱規格高達 1000W TDP。

處理器結合 ROG Thermal Atrium 散熱設計與 420mm 一體式水冷系統，可長時間維持低溫穩定運作

處理器部分結合獨家 ROG Thermal Atrium 散熱設計與 420mm 一體式水冷系統，即使處於極限超頻或全速 AI 運算狀態，系統依然能維持低溫穩定運作。機身電源則配備 1000W 80 Plus Gold 認證電源供應器，峰值功率可達 2000W，支援包括雙 USB4 介面與豐富擴充插槽在內的完整連接需求。

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ASUS ROG G1000 在香港的官方建議售價是多少？

ROG G1000 的香港官方售價為 $66,998。

ASUS ROG G1000 在香港何時開售及限量發售數量？

ROG G1000 已於 2026 年 9 月 29 日起正式在香港限量開售，全港僅限 18 部。

購買 ROG G1000 首發限量版是否有專屬贈品？

首發限量 18 部均會附贈港澳限定的「ROG 極致信仰金幣」乙枚，每枚金幣均帶有 1/18 至 18/18 的獨一無二專屬編號，極具收藏價值。

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