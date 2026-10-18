全球電車半年替代2億桶原油！中國省千億油費　美國純電市佔僅6%

全球能源研究機構Ember發布最新分析報告指出，在今年3月至8月霍爾木茲能源危機期間，全球主要石油進口國的在用電動汽車車隊累計減少原油消耗約2億桶，折合節省石油支出200億美元。其中，中國貢獻達140億美元，佔全球總節支額的70%。



該分析依託Ember新推出的「電動汽車銷量追蹤器」系統，覆蓋56個國家，其電動汽車銷量佔全球總量九成以上，汽車總銷量佔比亦超八成。報告基於各國電動化實際進展，量化評估了電動汽車車隊對傳統石油消費的替代效應。

全球能源研究機構Ember發布最新分析報告。（Ember）

數據顯示，中國在替代規模上居於全球首位，其電動化交通體系直接削減了價值約140億美元的原油需求。歐盟整體節支31億美元，德國與法國為最主要貢獻者。從年度比例看，丹麥電動汽車所替代的石油消費量已達該國石油總消費的13%。

數據顯示，中國在替代規模上居於全球首位，其電動化交通體系直接削減了價值約140億美元的原油需求。（Ember）

Ember高級能源分析師Euan Graham表示，前期積極佈局電動汽車的國家，在本輪能源波動中展現出更強的韌性。持續擴大的電動出行規模，正系統性降低各國對不穩定性石油市場的依賴，也為應對未來潛在供應擾動提供了更堅實的緩衝能力。

Ember高級能源分析師Euan Graham表示，前期積極佈局電動汽車的國家，在本輪能源波動中展現出更強的韌性。（Ember）

報告同時指出，美國電動化轉型進度明顯滯後。自2025年9月聯邦層面電動汽車稅收抵免政策退出後，2026年前八個月，其純電動汽車在輕型車銷量中佔比僅為6%。在Ember監測的56國中，已有49國的純電動汽車市場份額高於美國；其中15國於2026年首次實現反超，包括印度、巴西、意大利、馬來西亞和新西蘭。

印度自4月起每月純電動汽車銷量佔比持續超過美國；巴西則受益於本土市場快速擴張與新增產能釋放，躍居前列；日本在推出新一輪消費者購車補貼後，2026年純電動汽車銷量實現翻倍增長。

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全球範圍看，電動化步伐仍在提速。2026年前八個月，純電動汽車全球銷量按年增長11%，插電式混合動力汽車銷量下降12%，燃油車銷量下降6%。純電動汽車佔全球新車銷量比重升至18%，較去年同期提升兩個百分點。若剔除中國與美國，其餘市場純電動汽車銷量增幅高達45%。

此外，石油供應中斷正推動印度、智利、澳洲及新西蘭等國加速電動化轉型。政策激勵亦持續發揮關鍵作用：法國通過社會租賃計劃推動純電動汽車銷量佔比首次突破30%；德國於2026年初實施新補貼措施後，市場表現顯著增強。

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