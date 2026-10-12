霸榜銷量前三！理想i6新款純電SUV10月28日亮相　6大升級全解析

理想汽車正式公布全新一代純電SUV理想i6的官方圖片，並宣布新車於10月28日發布。作為過去一年市場表現突出的車型，現款理想i6已累計交付超19萬輛，連續8個月穩居20萬元人民幣以上純電SUV銷量前三，展現出與主流高端純電車型同台競爭的實力。



新款i6在整體造型上延續現款設計語言，保持標誌性的流線型車身輪廓，兼顧視覺張力與空氣動力學性能，有效降低風阻，為續航提升提供基礎支撐。

理想汽車正式公布全新一代純電SUV理想i6的官方圖片，並宣布新車將於10月28日發布。（理想）

燈光系統全面升級，採用與旗艦車型同源的智能大燈技術。照射距離提升近三成，光通量與均勻性顯著增強；標配自適應遠光（ADB）功能，集成多組獨立可控光源單元，確保夜間開啟遠光時不影響本車前方及對向車輛視野；新增獨立近光輔助燈，拓寬橫向照明範圍，並可在轉彎時主動補光盲區。

理想i6純電SUV賣點搶先看▼▼▼

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前行李箱實現智能化與人性化雙重進化，搭載與高端車型同規格的電動「不彎腰」前行李箱系統。開啟、關閉及電吸功能一體化集成，箱蓋內側還增設電動關閉按鈕；支持三種開啟方式——輕敲機蓋、手機遠程控制、車外語音指令；語音識別採用專屬聲紋驗證技術，僅響應車主本人指令；開口位置低、縱深合理，取放物品無需大幅俯身，尤其便於搬運重物。

座艙舒適性進一步突破。前排配備兩套全尺寸零重力座椅，支持16向電動調節，腿托具備4向電動調節能力，並針對性優化腳部空間佈局，確保零重力姿態下足部自然舒展；雙座椅均搭載18點精準揉捏按摩系統，覆蓋座墊與靠背全域，集成通風、加熱功能，連腿托也具備加熱能力；第二排座椅靠背調節範圍擴大至25°至50°，並同步配備可伸縮電動腳託。

人機交互界面全面躍升。主駕前方配備29吋全景顯示屏，解像度高達6K，支持左右分區靈活顯示，亦可全屏呈現影音內容、歌詞界面、全景影像、CarPlay互聯應用等；第二排娛樂屏同步升級至4K解像度，達到當前行業領先水平；屏幕周邊新增天空聲道音響系統，並在二排側窗區域集成高清化妝鏡。

第二排娛樂屏同步升級至4K解像度，達到當前行業領先水平；屏幕周邊新增天空聲道音響系統，並在二排側窗區域集成高清化妝鏡。（理想）

智能駕駛與座艙算力同步進階。智駕域控制器搭載自研馬赫M100晶片，AI算力達1280TOPS；智能座艙則採用Snapdragon 8797平台，為多任務並行、高負載交互及未來功能拓展提供堅實底層支撐。

續航能力再上新台階。全系標配自研96kWh 5C超充動力電池，後驅版CLTC工況續航達780公里，四驅版為710公里。相較現款車型所搭載的87.3kWh電池（CLTC續航分別為720公里與660公里），能量密度、充電效率與綜合續航均有實質性提升。

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