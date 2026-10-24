REDMI K100塞10000mAh巨電！165Hz芒配獨顯　挑戰旗艦續航天花板

REDMI宣佈，K100將搭載10000mAh超大電池。這是迄今為止最強大的小米金沙江電池，旨在挑戰旗艦最強續航表現。



這塊電池實現了28%的超高矽碳含量，擁有957Wh/L超高能量密度，即便在零下20攝氏度的低溫環境下，仍可提供穩定高性能體驗。對經常在戶外使用或對續航有較高要求的用戶來說，這樣的電池規格頗具吸引力。

REDMI宣佈，K100將搭載10000mAh超大電池。（微博@紅米手機）

REDMI K100詳細介紹：

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硬件方面，REDMI K100採用6.83吋165Hz高刷螢幕，支援3500nits超高亮度，並原生支援超過40款遊戲的165fps模式。核心搭載高通驍龍8至尊版平台，同時配備遊戲獨顯晶片D2。

該晶片支援硬件級AI超分與自研動態插幀技術，能夠實現超分、超幀、超畫三併發，用於提升遊戲畫面質量與流暢度。官方實測顯示，在《王者榮耀》極致畫質下開啟獨顯超幀，平均功耗可降低1.1W。

另外，K100出廠搭載小米澎湃OS 4。系統通過負載精算，讓資源匹配更精準；通過記憶體預載，提前供給應用所需RAM；並對第一方應用進行優化，使系統應用運行更高效。這些調整有助於日常使用更加流暢穩定。

外觀設計上，REDMI K100採用全新的流螢綠配色，背部為橫向佈局的大尺寸矩陣式影像模組，右側帶有Bose調音標識，整體辨識度較高。

售價方面，當前REDMI K90（12GB+256GB）在小米商城的定價是3499元（人民幣）起，因此K100的起售價至少會是3499元。

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