一款舊iPhone機型爆紅價格飆升　因低清鏡頭有情懷？專家卻急喊停

誰能想到，推出15年的iPhone 4竟然在2026年年初意外重新爆紅，需求激增近1000%。



據GadgetHacks報道，一款15年前的iPhone手機在TikTok的帶動下突然爆紅，引發搶購熱潮。

創作者們將iPhone 4視為時尚的懷舊象徵，這款擁有獨特鋼框和3.5吋小屏幕的手機，讓人回想起曾經那個更簡單的時代。

+ 8

Compare and Recycle的專家指出，iPhone 4的需求激增近1000%，在TikTok上與#digicam標籤相關的帖文超過347,000條。

至於原因，追捧iPhone 4的用家認為，這款手機的5MP相機與最新的iPhone 17的48MP相機相比，雖然技術上落後，但卻因其照片獨特的顆粒感和氛圍感而受到青睞。

但當時髦的年輕人紛紛棄用新款iPhone，轉而使用這款2010年推出的手機時，他們卻忽略了其中的風險。

舊iPhone的安全風險

該團隊也警告說：「iPhone 4存在用家可能意想不到的數碼安全風險。這是因為iPhone 4能夠支援的最新iOS版本是iOS 7.1.2——一個發布於2014年的版本，十多年來都沒有更新或安全修復。」

這意味著你的所有資料都可能暴露，沒有任何安全保障，也沒有任何私隱可言。任何登入憑證都可能被盜，任何內容都可能洩露，千萬不要把任何事情託付給手機。

如果你實在想用iPhone 4，以下是Compare and Recycle團隊給出的最佳建議：

手動傳輸照片：使用有線連接將照片上傳到手提電腦進行傳輸；不要嘗試使用iCloud備份照片。

避免登入：切勿登入iCloud或任何個人Apple ID。

避免安裝敏感應用程式：不要安裝包含個人資料的電郵、銀行或社交媒體App。

保持離線狀態：將裝置設定為飛行模式，並且不要插入SIM卡。



延伸閲讀：Win 98以掌機形式復活？非模擬器能玩StarCraft 硬件來源想不到（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】