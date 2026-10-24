宇樹科技機械人大型奔現翻車！宣傳片踢凹車門　現場騰空自爆飛腳

宇樹科技機械人大型奔現翻車！中國人形機械人製造商宇樹科技最新發佈主打極限格鬥的雙足人形機械人「H2-X功夫傳奇守護者」，官方宣傳片才剛展示其徒手抬車、一腳踢凹私家車門的驚人力量，未料在10月22日的現場公開示範中，機械人在執行凌空翻騰落地時因承受不住衝擊力，右小腿金屬與外殼應聲折斷並彈飛至展示台邊緣，表演被迫緊急叫停。這種宣傳神勇、現場散架的強烈反差，令全網網民笑稱如同「網戀見真身才知是照騙」。



宇樹科技機械人大型奔現翻車！（Unitree）

科技圈最尷尬「見光死」：宇樹H2-X實測騰空自爆還原

如果只看前一天發佈的官方宣傳片，任何人大概都會驚歎一句：「未來戰士」要來了。宣傳片中這款H2-X擺脫了過往機械人只能緩慢行走的展示花瓶形象，影片裡身手狠辣敏捷：一個轉身側踢直接把私家車門踢凹一大塊，手肘猛擊車頭蓋甚至讓金屬外殼凹陷變形。此外，它能從4米高台一躍而下後翻滾受身站穩，甚至徒手撬抬起重達近兩噸私家車的前端救人，站立續航高達8小時。

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結果，在10月22日的公開展示現場，伴隨著全場聚光燈，H2-X踏上舞台擺好架勢，準備在特製走道上大顯身手。前行、蓄力、發力騰空——動作一氣呵成。然而，起跳旋轉一瞬間，機身沒有如宣傳片般輕盈卸力，伴隨一聲清脆而響亮的金屬爆裂聲，H2-X的右小腿部件與工程塑膠外殼當場解體，斷裂的肢體化作一道拋物線，直接彈飛到展台邊緣。失去右腿支撐的機械人瞬間失衡癱倒在鋪設軟墊的地面上，現場表演隨即緊急中斷。

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「佛山無影腳」成真無影？網民洗版質疑宣傳片過度濾鏡

這段極具戲劇張力的實況短片隨即在Threads、Facebook與X上瘋狂洗版。網民紛紛發揮毒舌功力：「原來這才是真正的佛山無影腳——腳真的飛走了」、「人哋鐵甲飛拳，距就鐵甲飛腳」、「呢招獨門暗器已超出人類能力所及」、「絕世武功、必先自宮」。

宣傳片濾鏡破滅：拆解360N·m關節扭矩與著地衝擊硬傷

宇樹科技此次在杭州現場展示的H2-X「功夫傳奇守護者」，是基於其旗艦級全尺寸人形平台進化而來。根據相關披露數據，標準版H2機身高度約1.8米、含電池重量約70公斤，全身具備多達31個自由度，其腿部核心關節能爆發出高達360牛頓·米（N·m）的強大扭矩。

然而，「輸出爆發力」與「吸收衝擊力」在仿生機械人領域完全是兩回事。宣傳片中踢凹汽車鋼板展示的是向外主動施加的瞬時動能，但高空翻騰著地考驗的卻是極致的被動柔順控制與毫秒級阻尼切換演算法。當機械人自空中砸向地面，若地面反作用力超過數千牛頓且傳感器回饋延遲哪怕5毫秒，整條機械小腿的受力銷軸便會瞬間承擔毀滅性剪切應力，最終釀成金屬斷裂彈飛的尷尬場面。

最耐人尋味的是宣傳片片尾的一行小字。官方當時特別註明：「使用時必須與機械人保持至少2至3米的安全距離」。