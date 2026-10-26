榮耀WIN2旗艦電競手機　雙風扇散熱配逾萬毫安大電　規格全面攻頂

前段時間榮耀舉行新品發布會！把大家最期待的WIN2系列給端了上來～一開場，榮耀也是迫不及待的亮出外觀……



WIN2 整體延續了上代的橫向大模組，但在鏡頭細節處採用了更具質感的塗黑設計，還加入了「WIN 能量環」光效；比上代更窄的 0.93mm 四等邊、霧化手感的金屬中框：

一開場，榮耀也是迫不及待的亮出外觀……（科技狐提供）

榮耀WIN2雙風扇散熱：

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看著確實比上代更具戰鬥感、更好看。畢竟是主打遊戲的頂配性能機型嘛，所以第六代驍龍 8 超級至尊晶片跟主動散熱這些配置肯定是有的……但榮耀表示這還不夠～於是乎他們又在機身裏多塞了一顆風扇，組成雙風扇設計！兩顆風扇一起工作，實現近乎無死角的立體散熱效果。

之前筆者提到的雙風扇噪音問題……榮耀的解決方案是「黃金分割雙圓弧扇葉渦輪」！葉片獨特的造型跟材料，說是在同風量風噪下降低 9dB 。最終 50 秒直降 10°C 的成績，就四個字 —— 力大磚飛～反饋到遊戲的表現的話，滿電到關機 「 全程一條直線 」 ：

反饋到遊戲的表現的話，滿電到關機 「 全程一條直線 」 。（科技狐提供）

這麼強嗎？這還沒完呢～榮耀還給這機子上了一塊 6.89 英寸 2K 185Hz LTPS 螢幕！支援 520Hz 十指觸控報點跟 5000Hz 瞬時觸控採樣；陀螺儀也上了 800Hz 高精度。更牛的是，榮耀還行業首發 5920Hz PWM 護眼調光！

注意是支援 144Hz 、165Hz 、185Hz 全高刷可用哦～真就拉滿了好吧。這應該是最近發布的性能機裏，螢幕參數最猛的一台了吧？原生適配 40 多款原生超高刷遊戲這些，榮耀都懶得介紹了，直接帶過這你們受得了嗎？

上代 WIN 缺失的遊戲肩鍵這代也給到了；還有雙 1216 超大音腔立體雙揚、X 軸線性馬達、3D 超聲波指紋、IP68+IP69+IP69K 防護、USB 3.2 等等外圍；這代榮耀甚至還後置有自家旗艦同款的 2 億像素 1/1.4'' 主攝 + 1200 萬像素超廣角；配置都塞得這麼滿的話，一般電池都不能做大了是吧？頂多 9000mAh ...

但他們竟然還有餘力在 WIN2 上塞進 10100mAh 電池跟 100W 有線閃充 80W 無線閃充！這是什麼怪物堆疊能力呀？

價格的話：

12+256GB 5499 元（人民幣，下同）

16+256GB 5799 元

12+512GB 首銷 5999 元

16+512GB 首銷 6699 元

16GB+1TB 首銷 7699 元



這個價格你們覺得怎麼樣？還有一款《三角洲行動》職業賽事聯名款後續會跟我們見面，感興趣的小夥伴可以期待一波。

【延伸閱讀】iQOO Neo12狂暴堆料 首配散熱風扇+185Hz螢幕 規格反殺自家旗艦（點擊連結看原文）

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榮耀 WIN RT2

緊接着是 WIN RT2 ……外觀上沿用了 WIN2 的「戰鬥美學設計」！用上了跟 WIN2 同款的 6.89 英寸 2K 185Hz LTPS 螢幕。

散熱雖然只有單風扇，但用上跟 WIN2 同款的「天王星超大風扇」...帶飛第五代驍龍 8 至尊版還是綽綽有餘的～這次 WIN RT2 筆者覺得看點最大的地方，是電池！12070mAh ，比上面 WIN2 還要大。對比上代 WIN RT 漲了足足 2070mAh ：

電池技術這塊榮耀還是太權威了～最後再給到 90W 有線閃充、後置 2 億像素 1/1.5'' 主攝 + 1200 萬像素超廣角；WIN2 上的雙 1216 揚聲器、3D 超聲波指紋跟 IP68+IP69+IP69K 防護等外圍……WIN RT2 也都有！

價格的話：

12+256GB 限時 3649 元

16+256GB 限時 4049 元

12+512GB 限時 4349 元

16+512GB 限時 4649 元



看起來好像 WIN RT2 更香呀～而且香的不是一點，無論對比自家還是友商，這價格真可以。

榮耀 WIN Turbo2

還有一台 WIN Turbo2 筆者就直接帶過一下了……因為榮耀也是一頁 PPT 的事。跟上面大哥 WIN RT2 同款 2K 185Hz 螢幕、雙 1216 揚聲器、12070mAh 電池、3D 超聲波指紋跟 IP68+IP69+IP69K 防護。

但沒了主動散熱風扇，晶片降為驍龍 8s Gen4 晶片，同時後置縮減成 5000 萬像素主攝 + 1200 萬像素超廣角的配置！不過相對的價格：

8+256GB 限時 2649 元

12+256GB 限時 2949 元

16+256GB 限時 3349 元

12+512GB 限時 3649 元

16+512GB 限時 3949 元



還算湊合，買給家裏小孩玩遊戲挺合適的。但自己用看下來還是 WIN RT2 更香～

榮耀 WIN 平板

除了手機外，榮耀還推出了款 WIN 平板！正面一塊 8.4 英寸 2.3K 240Hz OLED 屏、搭載第五代驍龍 8 至尊版晶片、內置有主動散熱系統、10000mAh 電池 66W 閃充、雙 X 軸線性馬達...

除了手機外，榮耀還推出了款 WIN 平板！（科技狐提供）

筆者覺得最有意思的是榮耀給這板子加了個「極客中心」性能調校面板：

榮耀給這板子加了個「極客中心」性能調校面板。（科技狐提供）

能對不同遊戲單獨設置性能參數。還有遊戲時的幀率、功耗等等：

能對不同遊戲單獨設置性能參數。（科技狐提供）

都能在裏面看到。價格的話：

12+256GB 限時 4199 元

16+512GB 限時 5199 元



作為榮耀首款遊戲小平板，你們覺得怎麼樣？就 OLED 螢幕的遊戲板子，結合配置來看，筆者覺得其實不錯的。真沒想到啊，現在各家新機最香的竟然是榮耀！

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