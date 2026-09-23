HONOR 600S＋Pad X9b Max實測｜千元大電＋13吋大平板值得入手？
HONOR 600S＋Pad X9b Max 實測｜近期因為晶片成本大幅上升，不少手機的定價愈來愈貴，想搵千零兩千元的手機或平板的選擇愈來愈少。早前HONOR 600S 擁有8100mAh 特大容量電池配合 SGS 五星抗摔認證，加上顆獨立實體 AI 鍵，定價僅為一千餘元。另一邊廂，二千餘元即可入手配備 13 吋 2.5K IMAX Enhanced 認證的四單元音響平板。HONOR今次一口氣在香港推出600S手機與Pad X9b Max平板電腦，主打持久耐用與極致視聽。記者第一時間拿到這兩部實機，連續試用一週，檢視其宣稱的「規格越級」能否在日常使用中轉化為實質優勢。
HONOR 600S 的機身結構與續航力表現究竟如何？
記者開箱握持HONOR 600S，第一感覺是手感紮實。機身厚度維持在 8.3mm，重量 216.5g，對於塞進一塊 8100mAh大電池的手機而言，配重拿捏得相當均衡，沒有頭重腳輕的墜手感。外殼選用防滑微紋理處理，霧光紫與沙漠金的色澤內斂，不易沾染指紋。新機最大賣點是獲得瑞士 SGS 金標五星整機抗跌耐摔及抗擠壓認證，具備高達 2.5 米跌落花崗岩地面的抗衝擊能力，同時通過 IP68、IP69 及嚴苛的 IP69K 耐高溫高壓水柱衝擊等級。記者將其置於自來水龍頭下直接沖洗，屏幕表面依舊支援智能濕手觸控，水珠滑落時滑動桌面完全沒有跳掣。
電池續航無疑是 600S 最強大的武器。在連接 Wi-Fi、亮度固定為 50% 下連續播放 YouTube 1080p 串流影片 6 小時，耗電量僅僅約 25%；在背景掛機遊戲與通訊軟件待機一整天後，電量依然剩餘 70% 以上。兩日一充毫無難度。手機更支援極端溫度運作，官方宣稱在攝氏零下 30 度至 50 度的溫差下均能穩定待機與通話。配合 45W HONOR SuperCharge 超級快充，從 1% 充至 50% 耗時約 42 分鐘，對於這種大電手機來說，回血速度合乎預期。
獨立實體 AI 鍵與效能拍攝應付日常所需
機身左側特意新增一顆實體 AI 智能按鍵，這是同價位機種少見的硬體配置。用家無需先解鎖屏幕，雙擊即可瞬間叫出相機，長按則能直接喚醒整合 Google Gemini 的 AI 語音助理或調出 AI 翻譯工具。支援一圈即搜與 AI 任意門，選取圖片文字拖曳至右側邊欄即可快速搜尋或分享。此按鍵有效精簡了多層次操作。此外，系統提供 AI 圖轉影片 2.0 功能，可將靜態相片自動運算生成短影片。
規格配置方面，HONOR 600S 搭載 Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 處理器，內建 6GB RAM 與 128GB 儲存空間。屏幕為 6.87 吋 TFT LCD 屏幕，解像度為 1592 × 720，支援動態調光護眼技術。性能只屬入門級數，由於解析度僅為 720P 水平，細看字體邊緣略微粗糙，但換來的是更低耗電與順暢的日常滑動感。日常上網、睇片當然仍可以應付，但如果要玩3A級的遊戲（如《鳴潮》）就略為吃力，要調節畫面質素至中級以下才可以順暢運行。
後置 5000 萬像素主鏡頭在日光充足下成色自然，暗部雜訊抑制令人滿意；在極暗環境下細節雖有油畫化痕跡，但記錄生活已綽綽有餘。
HONOR Pad X9b Max 的 13 吋巨屏影音體驗達標嗎？
轉看同場登場的 HONOR Pad X9b Max 平板電腦，全金屬一體化鋁合金機身，厚度僅 6.72mm，重量 618g。對於 13 吋大平板來說，單手托底操作感覺輕巧，金屬噴砂質感平整細緻。這塊 13 吋 LCD 護眼全面屏屏佔比達到 88%，擁有 2.5K（2500 × 1560）解像度與 228 PPI 像素密度，支援最高 120Hz 刷新率及 10.7 億色彩顯示。峰值亮度 700 nits，並取得德國萊茵 TÜV 無閃屏、硬件級低藍光與仿紙本顯示認證。文字清晰銳利。觀影體驗是這部平板的核心長處。
機身取得 IMAX Enhanced 專業認證，內建四組揚聲器系統並結合 HONOR 獨家音響演算法，支援 Hi-Res Audio、Hi-Res Wireless 與 DTS 音效。記者不同串流平台實測 IMAX 比例電影，聲場開揚，人聲對白立體渾厚，系統更支援最高 200% 音量增強，即便在沒有耳機的情況下，室內包圍感亦非常充沛。其在影音表現與親民定價之間找到了優良平衡。
入門級核心能否兼顧跨平台文書與多工處理？
效能方面，Pad X9b Max 配備 Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 處理器，搭配 6GB RAM（支援 RAM Turbo 虛擬擴充至 18GB）及 256GB 儲存容量，支援最高 2TB microSD 記憶卡擴充。這顆晶片主要針對輕量級娛樂及日常辦公設計，執行3A級遊戲如《原神》等重型 3D 手機遊戲時幀率會有所妥協，但處理網頁瀏覽、分屏筆記與 PDF 文件批註時流暢自然。系統同樣運行 MagicOS 10，內置 AI 智能備忘錄，支援實時語音轉文字及一鍵提取會議重點。
機身配備 10100mAh 特大電池與 45W 有線快充，實測連續播片可達 15 小時以上，待機耐力表現優異。此外，系統支援 HONOR Connect 跨系統傳輸，可與 iOS、macOS、Windows 及 Android 裝置無縫共享檔案與剪貼簿，提升跨設備辦公彈性。
HONOR 600S 與 Pad X9b Max 何時在香港正式公開發售及售價？
HONOR 600S (6+128GB) 香港售價為 $1,999，HONOR Pad X9b Max (6+256GB) 香港售價為 $2,799。兩款新機已在正式在香港及澳門發售。
HONOR 600S 的防水抗跌能力能否在極端環境下使用？
HONOR 600S 具備瑞士 SGS 金標五星整機抗跌耐摔認證，支援 2.5 米高處跌落防護；同時通過 IP68、IP69 及 IP69K 級別防塵防水認證，並可在攝氏零下 30 度至 50 度的極端溫差環境中維持基本通訊運作。
HONOR Pad X9b Max 是否支援 SIM 卡流動上網及容量擴充？
HONOR Pad X9b Max 為 Wi-Fi 版本，不支援插卡流動網絡，配備獨立 microSD 記憶卡槽，最高支援擴充 2TB 容量。