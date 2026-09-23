HONOR 600S＋Pad X9b Max實測｜千元大電＋13吋大平板值得入手？

HONOR 600S＋Pad X9b Max 實測｜近期因為晶片成本大幅上升，不少手機的定價愈來愈貴，想搵千零兩千元的手機或平板的選擇愈來愈少。早前HONOR 600S 擁有8100mAh 特大容量電池配合 SGS 五星抗摔認證，加上顆獨立實體 AI 鍵，定價僅為一千餘元。另一邊廂，二千餘元即可入手配備 13 吋 2.5K IMAX Enhanced 認證的四單元音響平板。HONOR今次一口氣在香港推出600S手機與Pad X9b Max平板電腦，主打持久耐用與極致視聽。記者第一時間拿到這兩部實機，連續試用一週，檢視其宣稱的「規格越級」能否在日常使用中轉化為實質優勢。



HONOR 600S機身設計十分紮實，拎上手完全沒有廉價感覺。

HONOR 600S 的機身結構與續航力表現究竟如何？

記者開箱握持HONOR 600S，第一感覺是手感紮實。機身厚度維持在 8.3mm，重量 216.5g，對於塞進一塊 8100mAh大電池的手機而言，配重拿捏得相當均衡，沒有頭重腳輕的墜手感。外殼選用防滑微紋理處理，霧光紫與沙漠金的色澤內斂，不易沾染指紋。新機最大賣點是獲得瑞士 SGS 金標五星整機抗跌耐摔及抗擠壓認證，具備高達 2.5 米跌落花崗岩地面的抗衝擊能力，同時通過 IP68、IP69 及嚴苛的 IP69K 耐高溫高壓水柱衝擊等級。記者將其置於自來水龍頭下直接沖洗，屏幕表面依舊支援智能濕手觸控，水珠滑落時滑動桌面完全沒有跳掣。

雖然是平價手機，但5000萬像素的相機鏡頭質素尚算不錯。

電池續航無疑是 600S 最強大的武器。在連接 Wi-Fi、亮度固定為 50% 下連續播放 YouTube 1080p 串流影片 6 小時，耗電量僅僅約 25%；在背景掛機遊戲與通訊軟件待機一整天後，電量依然剩餘 70% 以上。兩日一充毫無難度。手機更支援極端溫度運作，官方宣稱在攝氏零下 30 度至 50 度的溫差下均能穩定待機與通話。配合 45W HONOR SuperCharge 超級快充，從 1% 充至 50% 耗時約 42 分鐘，對於這種大電手機來說，回血速度合乎預期。

獨立實體 AI 鍵與效能拍攝應付日常所需

機身左側特意新增一顆實體 AI 智能按鍵，這是同價位機種少見的硬體配置。用家無需先解鎖屏幕，雙擊即可瞬間叫出相機，長按則能直接喚醒整合 Google Gemini 的 AI 語音助理或調出 AI 翻譯工具。支援一圈即搜與 AI 任意門，選取圖片文字拖曳至右側邊欄即可快速搜尋或分享。此按鍵有效精簡了多層次操作。此外，系統提供 AI 圖轉影片 2.0 功能，可將靜態相片自動運算生成短影片。

如果玩3A級遊戲明顯有點吃力，最好調低畫質才可以順暢運行。

規格配置方面，HONOR 600S 搭載 Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 處理器，內建 6GB RAM 與 128GB 儲存空間。屏幕為 6.87 吋 TFT LCD 屏幕，解像度為 1592 × 720，支援動態調光護眼技術。性能只屬入門級數，由於解析度僅為 720P 水平，細看字體邊緣略微粗糙，但換來的是更低耗電與順暢的日常滑動感。日常上網、睇片當然仍可以應付，但如果要玩3A級的遊戲（如《鳴潮》）就略為吃力，要調節畫面質素至中級以下才可以順暢運行。

後置 5000 萬像素主鏡頭在日光充足下成色自然，暗部雜訊抑制令人滿意；在極暗環境下細節雖有油畫化痕跡，但記錄生活已綽綽有餘。

HONOR 13吋大平板

HONOR Pad X9b Max 的 13 吋巨屏影音體驗達標嗎？

轉看同場登場的 HONOR Pad X9b Max 平板電腦，全金屬一體化鋁合金機身，厚度僅 6.72mm，重量 618g。對於 13 吋大平板來說，單手托底操作感覺輕巧，金屬噴砂質感平整細緻。這塊 13 吋 LCD 護眼全面屏屏佔比達到 88%，擁有 2.5K（2500 × 1560）解像度與 228 PPI 像素密度，支援最高 120Hz 刷新率及 10.7 億色彩顯示。峰值亮度 700 nits，並取得德國萊茵 TÜV 無閃屏、硬件級低藍光與仿紙本顯示認證。文字清晰銳利。觀影體驗是這部平板的核心長處。

機身取得 IMAX Enhanced 專業認證，內建四組揚聲器系統並結合 HONOR 獨家音響演算法，支援 Hi-Res Audio、Hi-Res Wireless 與 DTS 音效。記者不同串流平台實測 IMAX 比例電影，聲場開揚，人聲對白立體渾厚，系統更支援最高 200% 音量增強，即便在沒有耳機的情況下，室內包圍感亦非常充沛。其在影音表現與親民定價之間找到了優良平衡。

大屏幕十分方便用家工作、上網之用。

入門級核心能否兼顧跨平台文書與多工處理？

效能方面，Pad X9b Max 配備 Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 處理器，搭配 6GB RAM（支援 RAM Turbo 虛擬擴充至 18GB）及 256GB 儲存容量，支援最高 2TB microSD 記憶卡擴充。這顆晶片主要針對輕量級娛樂及日常辦公設計，執行3A級遊戲如《原神》等重型 3D 手機遊戲時幀率會有所妥協，但處理網頁瀏覽、分屏筆記與 PDF 文件批註時流暢自然。系統同樣運行 MagicOS 10，內置 AI 智能備忘錄，支援實時語音轉文字及一鍵提取會議重點。

畫質效果中規中舉

機身配備 10100mAh 特大電池與 45W 有線快充，實測連續播片可達 15 小時以上，待機耐力表現優異。此外，系統支援 HONOR Connect 跨系統傳輸，可與 iOS、macOS、Windows 及 Android 裝置無縫共享檔案與剪貼簿，提升跨設備辦公彈性。

難得對應外置microSD卡，可隨時為平板擴充容量。