蘋果摺機跌落神壇？iPhone Duo被揭多項硬傷　外媒批其完成度不足

隨著蘋果首款闊摺疊機型iPhone Duo的上市日期臨近，海外各大科技媒體的提前體驗測評已經正式解禁，各家拿到真機的媒體給出的評價都相當直白，完全沒有給蘋果留情面。



頭部科技媒體The Verge體驗完真機之後直接給出評價，這款新機定價非常高昂，就目前的完成度來看，完全稱不上是一款打磨到位的完整產品。

頂級科技媒體The Verge體驗完真機之後直接給出評價，這款新機定價非常高昂，就目前的完成度來看，完全稱不上是一款打磨到位的完整產品。（YouTube@The Verge）

他們在測評裏提到，iPhone Duo售價昂貴，不少功能都做了妥協，日常使用的時候甚至時不時會出現讓人惱火的小問題，每次用完Duo之後換回原本用習慣的普通直板大螢幕手機、PC處理工作，測評編輯甚至會有種如釋重負的輕鬆感。

不過即便產品本身的完成度遠達不到蘋果過往旗艦機的標準，這家媒體也肯定了它的探索屬性。

他們認為作為一款面向普通消費者發售的量產產品，它還遠沒到打磨成熟的地步，但作為一個全新交互形態的構想，它的方向已經足夠清晰，所有人都能透過這款產品，看到蘋果接下來多年在移動終端領域的佈局方向。

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知名科技媒體WIRED給出的評價同樣相當中肯，這款摺疊屏的屏幕尺寸確實比普通iPhone大了不少，但蘋果完全沒有把大螢幕的優勢發揮出來，大量第三方常用應用程式都沒有針對新的寬屏比例做適配，大螢幕的實用體驗大打折扣。

WIRED在測評的最後直接給普通消費者建議，想要嘗鮮蘋果首款摺疊屏手機的用戶不妨再等幾個月，給開發者留出足夠的時間做好全品類應用程式的適配工作之後再入手，體驗會好很多。

Tom's Guide、9to5Mac、CNET、Gizmodo等多家海外主流科技媒體的體驗評價也都大同小異。

大家的共識是作為蘋果的第一款摺疊屏手機，它並沒有解決過往Android陣營摺疊屏積累多年的大部分痛點，全新的闊摺疊形態也不可能靠單款初代產品就做到盡善盡美，但至少蘋果終於正式下場，開始在這個全新賽道上邁出第一步了。

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