Anthropic推主動AI助理　關機照常幫你工作　付款簽約須先獲授權

Anthropic推出Claude Duet研究預覽，主動追蹤連接App與背景執行任務，付款簽約前先問你；包在Pro/Max方案，限美國候補。



AI助理開始主動幫你工作了！Anthropic於美國時間10月21日推出Claude Duet研究預覽版，這款全新AI助理不必等使用者下指令，就能主動整理每日工作摘要、檢查待辦事項，甚至在電腦關機後，持續於雲端執行任務。

Anthropic推出Claude Duet主動幫你工作。（X@claudeai）

Claude Duet主打「主動式AI代理人」（Proactive AI Agent），每天早上會提供工作摘要，每隔幾小時檢查一次已連接的App，遇到重要事項才通知使用者。它還能跨App處理排會議、追蹤帳款、製作報表等工作，但涉及付款、簽約或刪除資料時，仍須取得使用者同意。

Claude Duet目前僅開放美國Claude Pro與Max訂戶申請候補，研究預覽期間不另收費。 隨著OpenAI Dots、Meta Muse相繼投入常駐AI代理人市場，Anthropic也加入競爭。Claude Duet有哪些功能？與一般Claude有何不同？

Anthropic推出Claude Duet主動幫你工作。（X@claudeai）

Claude Duet是什麼？與一般Claude有何不同？

主動性是Duet的核心。晨間摘要之外，它每隔幾小時檢查一次連接的帳號，分辨哪些事需要你、哪些可以等；有事項需要你注意、任務完成或需要審核時才傳訊息。Anthropic明說不會不停巡查，因為那會更快耗用方案額度。白話說，這不是即時監控，而是定時巡房；你也可以自訂想聽什麼、多久聽一次。

主動性是Duet的核心。（X@claudeai）

它在雲端有一台自己的虛擬機器與瀏覽器，筆電闔上、手機關機也照常做事。你用一則短訊描述任務，它自己判斷要用哪些App、走哪些步驟，做完或需要你審核時再推播通知。

任務範圍從排會議這類行政雜務，到串接多個工具做儀表板、做財務或業績預測、寫網頁應用程式，都能交給它。設定也幾乎不用重來，Duet直接沿用你Claude帳號裡的記憶、技能與已連接的App，打字或語音都在同一條對話串裡進行。

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超過6,000個連接器與外掛

Anthropic表示，Duet可以使用Claude Marketplace裡超過6,000個連接器與外掛，官方舉的例子多是小企業的日常營運。財務面，查QuickBooks或Stripe有哪些發票未付並擬好催款信；人事面，在Gusto填好工時、獎金與報銷金額跑薪資，職缺內容經你修改核准後發到領英（LinkedIn）。

Anthropic表示，Duet可以使用Claude Marketplace裡超過6,000個連接器與外掛，官方舉的例子多是小企業的日常營運。（X@claudeai）

行銷與電商面，用HubSpot的客戶與交易紀錄寫跟進信、把產品上市做成Canva社群活動、建立與管理Shopify商店；更完整的店面視覺編輯器則列為後續推出。

它也能替公司採購。透過Stripe的數位錢包Link付款時，Duet先跟你確認品項，Link再要求你核准這筆支出，最後以虛擬卡付款，不向商家提供真實卡號；也可用Shopify的Shop Pay在網路商店結帳。而經你允許後，用1Password存好的帳密登入網站，同樣列為後續推出。

官方列出的早期用戶案例，多是日常瑣事。Anthropic公告描述，房仲Jess Provencher的Duet主動標出她行事曆上一筆排錯日期的睇樓行程；經營餐飲業者Shahs of Kabob、旗下約有110名員工的Amin Ebrahimi，用它處理會計、客服與行銷。「它把一切整合在一起，我不用再開100個分頁」，Ebrahimi在公告中說。

Claude Duet有哪些功能？

讀取、草擬、準備資料，Duet自己來；但在送出訊息、付款、簽署文件或刪除任何東西之前，它會把將要做的事攤給你看，等你批准才動手。至於買賣證券、在不同帳戶之間轉帳，即使你同意也禁止。你也可以切斷它對任何一個App的存取。

Claude Duet要付費嗎？

費用方面，研究預覽期間Duet包在Pro（每月20美元，約港幣157元；年繳200美元，約港幣1570元）與Max（每月100美元起，約港幣784元）方案內，不另收費。但它與Claude其他功能共用同一份使用額度，背景巡查也計入，做財務模型、簡報這類大任務消耗更多。

Claude Duet如何使用？開放資格與支援平台一次看

限制也要先知道。官方自承預覽版可能誤讀一段對話、錯估事情的緊急程度；核心功能圍繞工作設計，訂票之類的個人雜務較弱；還無法把它的瀏覽器畫面秀給你看。

預覽階段Duet是獨立App（iOS、Android，也可在Claude網頁版使用），與主Claude App分開；官方FAQ載明Team與Enterprise方案暫不納入，API開放與企業導入時程也未公布。

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