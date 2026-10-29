Redmi Book 14手提電腦發布　20小時續航+2.8K 120Hz螢幕+AI辦公

REDMI Book 14 2027已於10月27日晚正式發布，起售價為6799元（人民幣）。該機型目前已送抵評測實驗室，現將實機圖賞呈現如下。



整機搭載72Wh大容量電池，經小米實驗室基於真實辦公場景的綜合測試，可持續使用長達20.2小時；本地連續影片播放時長可達30.2小時，即約1.26天。對於頻繁差旅或需長時間外勤辦公的用戶而言，日常通勤與外出工作基本無需攜帶充電器，全天候使用無續航焦慮。

REDMI Book 14 2027實機圖。（中關村在線提供）

REDMI Book 14 2027詳細介紹：

+ 5

性能方面，採用第三代Intel酷睿處理器平台，製程工藝為18A，配合LPDDR5X高速記憶體，可從容應對多任務處理——無論是撰寫文檔、編輯電子表格，還是同時開啟多個網頁與應用，系統響應依然流暢穩定。

配備14英寸2.8K解像度超清顯示螢幕，支援120Hz高刷新率，全局峰值亮度達500尼特，100%覆蓋sRGB色域，畫面細膩、色彩準確。螢幕採用全局DC調光技術，並通過萊茵TUV硬件級低藍光與無頻閃雙重權威認證，兼顧視覺舒適性與用眼健康。

AI能力成為本次升級的核心亮點。設備內置全新升級的超級小愛2.0助手，底層依託MiMo大模型，可實現文檔內容智能摘要、PPT自動生成、文案輔助創作及定時任務設置等功能，顯著提升內容生產力。

【延伸閱讀】HP HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版評測 RTX 5060顯示卡配閃擊鍵盤（點擊連結看原文）

+ 5

在跨設備協同方面，通過接入米家App，用戶可使用手機或平板遠程控制電腦的開關機狀態，並隨時調取存於本機的文件，即使身處異地亦能高效響應突發需求。

外觀設計全面革新，整機採用全金屬一體成型機身，邊緣採用圓潤R角處理，整體觀感更顯精緻。新增星雲紫與靜謐藍兩款清新配色，風格簡約而不失活力，較前代產品更具現代審美氣息。

接口配置保持全面實用：雙USB-A、雙USB-C、HDMI以及3.5mm耳機孔均完整保留，日常連接隨身碟、外接顯示器等無需額外購置擴充埠，即插即用，兼顧兼容性與便利性。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】