賽博和尚真實上演　日推AI佛陀機械人　熟讀佛經並能提供心靈開解

AI潮流難以抵擋，日本京都大學等研究團隊今天對媒體公開一款全新的人型機械人，這款機械人內建學習過佛教經典的人工智能（AI），可針對各種心理困擾提供建議。



《日本放送協會》（NHK）報導，這款名為「佛陀機械人」（ブッダロイド）的AI機械人，由京都大學「人與社會的未來研究院」教授熊谷誠慈領導，他表示，人型設計能讓對話更生動、更貼近人類互動。

這款機械人高約1.3m，不僅能行走，還會模仿僧侶的動作合掌示意，增加互動感。媒體現場向機械人提問：「我經常思考過多、煩惱不斷，應該如何面對？」「佛陀機械人」隨即以平和語氣回答：「佛教教導我們，不應盲目跟隨想法，也不要過度執著。試著放下思緒，也是解決煩惱的一種方法。」

報導指出，熊谷擔任大學教授之餘，也是一名僧侶，他指出，AI佛教諮詢機械人的開發不僅是技術創新，也涉及倫理面考量，「我們希望在倫理的框架下，討論如何善用這項技術，同時持續改進它的對話能力。」研究團隊強調，透過人型機械人的互動，使用者能獲得更充實的諮詢體驗，也有助於心理舒緩。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】