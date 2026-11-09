記憶體短缺至2030年：SK海力士爆產能遭AI搶空　買手機電腦勢加價

記憶體短缺至2030年：南韓晶片巨頭SK海力士於2026年10月28日發佈的第三季度財報公告中正式警告，受限於高階製程技術難度攀升與新晶圓廠建設週期冗長，全球記憶體供不應求的結構性短缺將一路延續至2030年。公司更證實，旗下直至2029年的動態隨機存取記憶體（DRAM）及高頻寬記憶體（HBM）產能目前已被全球14家主要科技巨頭全數預訂一空。



SK海力士爆產能遭AI搶空。（AI生成）

AI伺服器吞噬記憶體產能 消費級手機電腦淪為次等公民

記憶體短缺持續延燒的核心導火線，正是全球科技巨頭對AI算力基建的天文數字投入。根據全球半導體調研機構集邦科技（TrendForce）最新的第四季價格趨勢調查，伺服器廠商的龐大採購合約直接鎖死晶片廠的高階產能，一般型DRAM與快閃記憶體（NAND Flash）在第四季合約價繼續上漲10%至20%。

製造一片專供NVIDIA或Microsoft使用的高頻寬記憶體（HBM），所消耗的晶圓面積與封裝產能，相當於生產三片以上傳統消費級DRAM。在利潤率高達數倍的誘惑下，三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士與美光（Micron Technology）等龍頭廠，將生產線主力全面調撥至HBM及伺服器級DDR5。

AI伺服器吞噬記憶體產能。（AI生成）

記憶體加價連鎖反應 手機、手提電腦面臨全面加價潮

受到記憶體組件成本暴增的直接衝擊，國際數據資訊公司（IDC）統計顯示2026年第三季全球個人電腦（PC）出貨量出現超過兩成的嚴重倒退，主要原因正是終端零售價全面調升，大幅削弱了大眾換機意願。

記憶體加價連鎖反應 手機、手提電腦面臨全面加價潮。（AI生成）

消費終端三大不可逆轉變：平價機絕跡、旗艦加價、砌機生態崩壞

入門級「平價神機」大潰敗：過去售價在400美元（約3,120港元）以下的手提電腦或智能手機，毛利率極其微薄。當一組8GB/16GB記憶體模組的採購成本上漲數倍，硬件廠商根本無法內部消化。其結果是，各大品牌為了保住毛利，正逐步放棄低階市場，2,000港元左右的實惠機種在未來數年將大量停產退出貨架。



主流旗艦機售價水漲船高：要運行最新一代的裝置端AI模型，手機的基本記憶體門檻已從原本的8GB直接拉高到12GB乃至16GB。以Apple公司與三星的旗艦系列為例，記憶體規格被迫升級，再加上採購單價走高，使整機BOM（物料清單）成本急增15%至30%。這筆開支毫無懸念地轉嫁到了標價牌上。



DIY組裝電腦（砌機）生態重創：昔日玩家自行組裝電腦「加條RAM好平」的黃金歲月已成歷史。目前單單購買32GB高速DDR5記憶體或2TB高速SSD的預算，在部分市場已佔據了整機預算的三分之一甚至一半。



新晶圓廠遠水救不了近火 龍仁、清州新產能2028年才投產

不少消費者寄望晶片巨頭擴產後能讓價格回落，但現實極為殘酷。新建一座先進製程晶圓廠從動土、設備進駐、調校良率到真正量產，週期動輒需要3至5年。即便SK海力士在南韓龍仁與清州規劃的大型生產基地正加速施工，但這些新產能最快也要到2028年甚至2029年後才能真正進入大規模量產階段。

資料來源：SK HYNIX