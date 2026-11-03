湯令山Coliseum演唱會2027｜優先及公售搶票攻略｜座位表＋連結

湯令山Coliseum演唱會2027｜優先及公售搶票攻略｜附座位表+連結｜湯令山Coliseum演唱會2027 即使展開，他首次進軍紅館連演4場，主辦單位更提早明言只會演出四晚且絕不加場，令各平台的門票搶購戰勢必更加激烈。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



搶唔到湯令山演唱會門票？ >>呢度仲有機會！<<

近年在樂壇人氣急升的唱作歌手湯令山正式落實首次進軍紅館，帶來籌備多時的大型售票演出。這次大型演出正式定名為「Coliseum」，英文原意為羅馬鬥獸場，同時亦是紅磡香港體育館的英文官方名稱，完美契合了演出場地與主題的雙重意義。為了突顯這個充滿戲劇張力的重點概念，湯令山在前期視覺製作上花費了極大心血

官方公布，湯令山演唱會2027將會在2027年1月20日至3日 連演四場，於恆生信用卡、Trip.com優先發售、7月24日則終於正式於Urbtix公售。

>> 更多香港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

湯令山Coliseum演唱會2027｜Cityline 恆生信用卡優先發售連結

開賣時間：2026年11月3日中午12時起

開賣連結：Cityline、直購連結

湯令山Coliseum演唱會2027｜Trip.com優先發售連結

開賣時間：2026年11月9日上午10時起

開賣連結：Trip.com連結

湯令山Coliseum演唱會2027｜公開發售連結

開賣時間：2026年11月9日上午10時起

開賣連結：Urbtix連結

湯令山Coliseum演唱會2027｜門券、座位表及價錢資訊

官方公布「湯令山Coliseum演唱會2027」座位表及門券價錢為$1280 / $780 / $580

湯令山Coliseum演唱會2027｜演出日期

湯令山Coliseum演唱會2027演出日期為2027年1月20－23日，合共演出4場。

湯令山Coliseum演唱會2027｜公開發售資訊

湯令山Coliseum演唱會2027將於11月3日恆生信用卡Cityline優先發售、11月9日早上10時於Trip.com及Urbtix發售。

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👇湯令山Coliseum演唱會2027👇（以三面台作參考）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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湯令山Coliseum演唱會2027 優先購票連結

記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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湯令山Coliseum演唱會2027 優先購票連結

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湯令山Coliseum演唱會2027何時舉行？如何搶購？ 湯令山Coliseum演唱會2027購票資訊 即睇購買連結及心得 湯令山Coliseum演唱會2027於哪個場地舉行？ 紅磡香港體育館 舉行 湯令山Coliseum演唱會2027門券詳情？ 價格為 $1380 / $980 / $680

湯令山Coliseum演唱會2027｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「湯令山Coliseum演唱會2027」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好提早10分鐘左右開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。