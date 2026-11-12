iPad mini 8評測：升級OLED／A20 Pro沒高刷值得入手嗎｜規格對比

iPad mini 8評測：升級OLED／A20 Pro沒高刷仍值得入手嗎？（mini 7與mini 8規格對比）苦等兩年，Apple 終於交出全新 iPad mini 8 的答卷。告別沿用多年的 LCD 面板，換上色彩更豐富的 8.5 吋 OLED 屏幕，配合三代跳躍的 A20 Pro 晶片，這部小尺寸平板正式進化成口袋裡的性能怪獸。機身首度加入 IP67 防水防塵規格，更將揚聲器隱藏於屏幕之下。這部定價進一步攀升的隨身裝置，究竟是完美之作，還是留有遺憾？記者實測了近一星期，看看值不值得大家入手！



iPad mini 8 一星期深度評測

外觀與屏幕升級真的有感嗎？

今代iPad mini 8最大改動必定是這塊 8.5 吋 Super Retina XDR OLED 屏幕。受惠於更窄的邊框，機身在維持相若體積下將可視面積微增。標準亮度由上代的 500 nits 提升至 600 nits，播放 HDR 內容時峰值亮度更直逼 1200 nits。OLED 帶來的 200 萬比 1 對比度令黑色更深邃。Apple今次將以往 iPad Pro 專屬的納米塗層（Nano-texture glass）選項下放到 256GB 及 512GB 型號，畫面無疑是頂級的。可惜這塊屏幕依然維持 60Hz 更新率，缺乏 ProMotion 技術，對於習慣 120Hz 順滑視覺效果、尤其喜歡用來打機的用家而言，這是一個難以忽視的缺憾。

iPad mini 8（左）OLED屏幕的顏色表現明顯比上代（右）更為鮮豔。

A20 Pro 晶片效能表現如何？

處理器規格的躍升幅度令人咋舌，由 iPad mini 7 的 A17 Pro 直接跳級至 A20 Pro，運算能力得到幾何級數的爆發。這枚與 iPhone 18 Pro 同宗的晶片令系統運行如絲般流暢。記者利用Antutu跑分取得近350萬分，比上代的180萬分強近一倍！不過大家需要留意不同容量版本的晶片架構略有差異，128GB 及 256GB 版本採用 5 核運算單元，512GB 頂配版則獨享 6 核運算架構與雙 16 核神經網絡引擎。一般用家在日常文書或遊玩大型 3D 遊戲時，其實未必能察覺到明顯落差。如果只是用來上上網、打打機，其實128或256GB都已經夠用。而機身散熱表現中規中矩，機身在高負載運作時會微溫，不過仍可以接受，不會太燙。

iPad mini 7 vs mini 8的跑分比較

機身設計與續航力有何突破？

機身厚度由上代的 6.3mm 大幅偷薄至 5.4mm ，Wi-Fi 版重量更降至 約255g，雖然看數據比上代只輕40g左右，但長時間拎上手都非常輕便，手感極佳。這代iPad mini 8機身採用密封設計，獲得 IP67 防塵防水認證，它能在 1 米水深下堅持 30 分鐘，大大增加了戶外使用的安心感。

記者就最喜歡用iPad mini來睇電子書，今代比以往更輕薄，就算長時間拎上手都十分舒適。

機身音效方面引入了全新的 Acoustic Display 屏幕發聲技術，將傳統的橫向立體聲開孔被移除，改由屏幕震動發聲，實測聲音依然立體且飽滿，看電影時的臨場感比上代更出色。電池容量雖然微縮至 18.9Wh，但憑藉 A20 Pro 的節能優勢，仍能維持 10 小時的影片播放續航力。

內置 Acoustic Display 屏幕發聲技術，無論高中低音輸出都比上代出色、飽滿。

拍攝與連線規格有驚喜嗎？

鏡頭配置大致沿用上代規格，機背維持 1200 萬像素廣角鏡頭，支援 4K 60fps 錄影。前置鏡頭移至橫向長邊，光圈稍為加大至 f/2.0，配合人物居中（Center Stage）功能，視像會議體驗有所改善。網絡連線則全面升格至 Wi-Fi 7 及藍牙 6.0，為未來數年的無線傳輸打下基礎。生物辨識方面，儘管坊間曾有傳聞指會改用 Face ID，但最終機頂電源鍵依然保留 Touch ID 指紋解鎖。

全新設計的智慧型摺套可以多角度支撐平板

全新設計的智慧型摺套，手感相當不錯

iPad mini 8 憑藉 OLED 屏幕與頂規處理器，鞏固了其在細尺寸平板市場的地位。雖然 60Hz 屏幕與高昂的定價未必能討好所有人，但對於追求極致便攜與強大效能的用家，它依然是市場上非常出色的選擇。

除非對價格及120Hz非常敏感的用家，其實今代iPad mini 8無論使用體驗、性能上，都比上代大幅進步。

用來玩3A遊戲流暢度高，只可惜不對應ProMotion，有點打了折扣。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。



iPad mini 7 vs mini 8規格對比 iPad mini 7 iPad mini 8 屏幕 8.3吋 Liquid Retina（LCD） 2266 x 1488 解像度 500 尼特最大亮度 8.5吋 Super Retina XDR（OLED） 2316 x 1512 解像度 SDR 600 尼特最大亮度 XDR 600 尼特最大全螢幕亮度，1200 尼特峰值亮度 (只限 HDR 內容) 處理器 A17 Pro 6核心CPU、5核心GPU 16 核心神經網絡引擎 A20 Pro 多達6核心CPU、7核心GPU 多達雙 16 核心神經網絡引擎 RAM 8GB 12GB 鏡頭 1200 萬像素廣角相機 1200 萬像素廣角相機 喇叭 橫向立體聲揚聲器 Acoustic Display 系統 無線連接 Wi-Fi 6E、5G、藍牙6、eSim Wi-Fi 7、5G、藍牙5.3、eSim 續航力 Wi-Fi狀態下播片10小時 Wi-Fi狀態下播片10小時 支持35W快速充電 感應器 TouchID TouchID 尺寸／重量 195.4 x 134.8 x 6.3mm 293g（Wi-Fi） 297g（Wi-Fi + 流動網絡） 195.3 x 132.6 x 5.4mm 255g（Wi-Fi） 263g（Wi-Fi + 流動網絡） 售價 ＄4599起（128GB Wi-Fi版） ＄5799起（128GB Wi-Fi + 流動網絡） ＄5299起（128GB Wi-Fi版） ＄6499起（128GB Wi-Fi + 流動網絡）