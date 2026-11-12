消委會智能手錶測試｜$1,269小米力壓$5,498三星？附高分推介名單

消委會智能手錶測試｜智能手錶及智能手環已成為不少注重健康人士記錄日常運動數據的必備裝置。不過市面款式極多，定價由一百多元至接近八千元不等，到底貴價旗艦機是否一定比平價入門機好？消委會引述國際消費者研究及試驗組織（ICRT）的最新測試，涵蓋本港有售的38款智能手錶及6款智能手環。結果發現產品售價與量度數據準確度並無必然關係，部分千元級平價型號的整體表現，甚至超越索價逾五千元的大廠出品！



消委會智能手錶測試。（消委會）

破除「平嘢無好」迷思：$1,269小米表現力壓$5,498三星？

這次測試中，智能手錶樣本售價介乎$499至$7,999，價格差異巨大。不少消費者以為越貴代表量度越準、功能越好，但測試數據卻帶來驚喜：

平價逆襲代表：售價僅$1,269的小米Xiaomi Watch S5，其「運動及健康數據整體」獲滿分5分，充滿電後可使用長達20.8天（電池表現獲4.5分），ICRT總評達4.5星。同屬高性價比的華為Huawei Watch Fit 5（售$1,188），在運動數據同樣奪得5分滿分，總評亦為4.5星。

售價僅$1,269的小米Xiaomi Watch S5表現十分優異。（Xiaomi）

貴價型號滑鐵盧：相比之下，定價高達$5,498的三星Samsung Galaxy Watch Ultra2，雖然總評同獲4.5星且智能功能表現優異（4.5分），但其運動及健康數據整體僅獲4.5分，且電池充滿後只能使用2.3天，電池表現整體只得2分。

定價高達$5,498的三星Samsung Galaxy Watch Ultra2在電池表現方面略感遺憾。（Samsung）

最貴不等於最高分：全場最貴的華為Huawei Watch Ultimate 2（售$7,999），與多款二三千元的中階型號（如$2,898的Amazfit T-Rex 3 Pro）一樣，ICRT總評同為4.5分。這證明消費者選購時絕對不應單看價錢牌。

全場最貴的華為Huawei Watch Ultimate 2與多款二三千元的中階型號總評相當。（華為）

共38款智能手錶、6款智能手環評分一覽：

續航力極端差異：最長近21日VS最短不足2日！

對於日日佩戴的智能手錶，電池續航力絕對是影響使用體驗的關鍵。消委會發現各樣本充滿電後的續航力差異甚大，由約1.7天至超過20.8天不等：

「長氣王」名單：Amazfit T-Rex 3 Pro、Amazfit Active Max、華為Watch GT 6、小米Watch S5、Suunto Race 2及小米Redmi Watch 5等型號，充滿電後均可使用接近或達到最長的測試時間（約20天）。當中，小米Watch S5的快充表現出色，只需約1.5小時便可充滿電。

「一日一充」名單：功能較為繁複的型號耗電量驚人，三星Galaxy Watch8、Galaxy Watch Ultra2、Galaxy Watch8 Classic及Galaxy Watch9充滿電後只能使用約1.7至2.4天，幾乎每隔一天便需充電。消委會亦提醒，開啟屏幕常亮功能會進一步增加耗電量。

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買錶游水要注意：IP68標示隨時「中伏」！

許多人買智能手錶是為了游水時記錄數據，但必須留意手錶的防水規格。

測試中部分樣本（如華為Huawei Watch Ultimate 2）聲稱達20ATM（200米防水），另外Amazfit T-Rex 3 Pro、Apple Watch Ultra 4、Amazfit Balance 3、Apple Watch Ultra 3、Amazfit T-Rex Ultra 2、三星 Samsung Galaxy Watch Ultra2、Garmin Instinct 3及Suunto Race 2聲稱可抵禦10ATM（100米水深）壓力，適合水上活動。

消委會強烈警告：喜愛游泳的用戶需特別注意，標示為「IP68」的防水能力只代表短暫防浸。因此，聲稱防水能力為IP68的樣本（如華為Watch D2、CMF Watch Pro 3）均不適用於游泳，選購前務必看清。

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運動數據準確度：心率與血氧量度表現參差

智能手錶雖然不是醫療儀器，但作為日常參考，準確度依然重要：

心率量度：大部分樣本與精密儀器偏差不超過5%。唯獨Decathlon Fit 100表現較遜色，在靜止及低強度步行時的量度偏差均超過11%，該細項僅獲2.5分。

血氧量度：14款樣本量度偏差不超過1.12%（獲4.5或5分），但三星Galaxy Watch8 Classic及Polar Grit X2的偏差高達1.95%，僅獲2.5分。

海拔高度變動：表現最懸殊的測試項目。11款樣本獲5分滿分，但OnePlus Watch Lite及Decathlon Fit 100量度高度變動的偏差分別高達33%及56%，分別只獲1.5分及1分。

消委會4.5星高評分／高性價比推介名單

以下精選幾款在消委會測試中獲得ICRT總評4.5星，且在特定範疇表現突出的型號供讀者參考：

平價長氣之選：小米Xiaomi Watch S5｜約售：$1,269｜續航力：20.8天



小米Xiaomi Watch S5。（Xiaomi）

極輕巧高分入門：華為Huawei Watch Fit 5｜約售：$1,188｜續航力：11.5天



華為Huawei Watch Fit 5。（華為）

戶外越野之選：Amazfit T-Rex 3 Pro｜約售：$2,898｜續航力：20.6天｜防水：10ATM



Amazfit T-Rex 3 Pro。（Amazfit）

Apple生態圈旗艦之選：Apple Watch Ultra 4｜約售：$6,499｜續航力：4.7天｜防水：100m



Apple Watch Ultra 4。（Apple）

高分智能手環：小米Xiaomi Smart Band 10 Pro｜約售：$529｜續航力：16.9天｜內置GPS



小米Xiaomi Smart Band 10 Pro。（Xiaomi）

（備註：消費者購買前宜留意，部分測試型號如Google Pixel Watch 4及OnePlus Watch 3等在本港並無正式發售，市面大多為平行進口貨品，即「水貨」，通常不獲原廠保養。）

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

