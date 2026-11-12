華為MateBook Fold S摺起細如口袋方盒　展開即享14.7吋大螢幕

HUAWEI高管余承東在其微博發布HUAWEI MateBook Fold S的預熱影片，結合後續HUAWEI終端發布的預熱影片看，HUAWEI MateBook Fold S Live小方屏，展開為14.7吋大屏幕，摺疊後可隨身收納攜帶。



隨後HUAWEI終端官方發布產品預售海報，海報訊息表示，全新摺疊電腦HUAWEI MateBook Fold S將在11月14日進入內地各大HUAWEI門店，並在當日的10:08正式開啟預售。

官方發布HUAWEI MateBook Fold S產品預售海報。（微博@華為終端）

HUAWEI MateBook Fold S產品展示：

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摺疊屏PC作為近年PC市場的高端細分品類，始終存在一個產品痛點，那就是大尺寸摺疊屏PC主打大屏幕生產力，但摺疊後尺寸偏大、重量偏高，難以滿足隨身便攜需求。HUAWEI MateBook Fold S的出現，實現大屏幕生產力與便攜小巧的兼顧，填補了移動輕辦公場景下的品類空白，為整個PC行業的產品迭代提供了新的創新方向。

不同於HUAWEI MateBook Fold非凡大師這類面向專業創作、主打重度生產力的高端旗艦大摺疊，HUAWEI MateBook Fold S的產品重心明顯向隨時隨地的移動輕辦公傾斜。二者並不是簡單的大小版本關係，MateBook Fold S也絕非超大摺疊屏PC的「縮小簡化版」。

它是HUAWEI跳出傳統摺疊PC思路，專門圍繞通勤、外出、時尚搭配、出差等碎片化移動場景重新定義的全新品類。

它沒有一味追求極致大屏幕與拉滿的性能上限，而是在隨身可攜帶的輕薄體積、夠用的大屏幕顯示能力之間尋找平衡，在輕薄便攜和大屏幕生產力的取捨難題裏，為行業提供了新方向。

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HUAWEI MateBook Fold S在摺疊狀態下可以實現隨身揣入口袋的便攜度，完全覆蓋通勤、出差、外出見客戶等移動場景的攜帶需求；展開後即可回歸標準PC的操作體驗，支持全功能辦公軟件運行，能夠隨時處理文件、表格、會議等常規辦公需求，真正實現「隨身帶、隨時用」的全場景辦公體驗。

預熱影片中最直觀的就是外觀配色，HUAWEI MateBook Fold S區別於傳統PC常見的黑、銀、灰等商務配色，而是採用了低飽和藍紫色縱向排布的雲海藍配色，並大膽融入了當下年輕人喜愛的流行元素，弱化了傳統PC的工具屬性，反而更像是科技時尚單品，能夠滿足用戶日常外出攜帶的搭配需求，給消費者帶來了更多樣化的購機選擇。

根據當前訊息看，HUAWEI MateBook Fold S 憑藉小巧輕薄的機身、辨識度突出的雲海藍時尚配色，跳出了傳統PC冰冷的工具屬性，既可成為日常隨身的潮流科技單品，也能滿足學生、新媒體創作者、高頻出差從業者的輕辦公需求。

它核心定位落在隨身便攜與隨取即用的輕生產力體驗上。受制於獨特摺疊結構帶來的工藝成本，市場普遍預判它起售價站上萬元高端區間，高配版本向旗艦摺疊PC定價梯隊靠攏，面向願意為先鋒形態、精緻質感付款的消費群體。

目前HUAWEI MateBook Fold S僅披露產品形態、尺寸、配色等基礎訊息，產品具體配置、定價、上市時間等訊息大家可以持續關注HUAWEI後續的官方發布會。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】