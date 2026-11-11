iPhone 18內部結構曝光　與18e共用機身模具　電池容量比17增兩成

近日，網絡上出現iPhone 18標準版與iPhone 18e的X光內部結構圖像，兩款機型的工程代號分別為Taycan與Nevera。從成像結果可見，二者在主板佈局、電池安裝位及MagSafe無線充電線圈位置等方面高度一致。



業內分析認為，蘋果可能沿用部分共通機身模具，以提升零件通用性，降低供應鏈管理複雜度並控制整機制造成本。

網絡上出現iPhone 18標準版與iPhone 18e的X光內部結構圖像，兩款機型的工程代號分別為Taycan與Nevera。（X@TheTechOutlook）

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結構優化方面，新機取消了實體SIM卡槽，並對底部揚聲器與線性馬達進行了重新設計：兩者均由傳統細長形態調整為更寬幅的橫向佈局。此舉釋放出更多內部空間，為電池擴容創造了條件。

兩款機型均搭載容量達4430mAh的鋼殼封裝電池，相較iPhone 17的3671mAh提升約20%，亦高於iPhone 17e的4005mAh約10%。這一升級有望顯著緩解標準版機型長期存在的續航壓力。

影像系統上，兩款產品採取差異化配置。iPhone 18標準版延續後置雙鏡頭方案，鏡頭模組整體體積較前代有所收窄，但據消息人士透露，主鏡頭與超廣角感應器的解像度維持不變；而iPhone 18e則僅保留單顆廣角主鏡頭，原超廣角鏡頭所在區域由非功能性的塑膠填充件替代，硬件層面已明確取消副鏡頭支援。

操作互動體驗方面，兩款機型均確認配備動態島設計。另有消息稱，iPhone 18e或將沿用標準版所搭載的實體相機控制按鍵。在核心晶片配置上，蘋果可能採用主板級差異化策略——即不在iPhone 18e的主板上整合U2超寬頻晶片（UWB），從而在定位與功能層級上進一步拉開兩者差距。

由於內部結構高度相似，有觀點推測iPhone 18e或可共享標準版的屏幕硬件規格，甚至支援ProMotion自適應刷新率技術。但該說法目前尚無實證支撐，仍屬合理推演範疇。

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需強調的是，所有X光圖像及所涉參數資訊均源自非官方渠道的爆料，最終產品形態、功能配置及性能表現，仍須以蘋果官方發布內容為準。

共用模具是蘋果一貫推行的降本增效路徑，大容量電池下放對標準版用戶體驗構成實質性改善。而iPhone 18e通過精簡晶片與影像硬件實現差異化定位，這種「同殼不同配」的策略，既強化了產品線層級劃分，也對實際使用體驗提出新的驗證要求。

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