薩爾達時之笛重製｜IGN創辦人隔28年親自評測！當年曾給原版滿分
撰文：中關村在線
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IGN聯合創始人佩爾．施耐德（Peer Schneider）近日宣布，將親自負責《薩爾達傳說：時之笛》重製版的評測工作。
二十八年前，正是他為任天堂64平台原版《薩爾達傳說：時之笛》撰寫了評測，並給出了該媒體歷史上首個滿分評價。
他在社交平台上寫道：「二十八年前，我為N64版《薩爾達傳說：時之笛》完成了評測。明天，我將再度沉浸於這款作品——這一次，是重製版。是時候了。」
N64版《薩爾達傳說：時之笛》遊戲畫面▼▼▼
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作為電子遊戲發展史中最具開創性與影響力的作品之一，原版時之笛憑藉其劃時代的敘事結構、空間設計與操作革新，早已被公認為不可逾越的經典。
而此次由當年賦予其滿分榮譽的同一位評測人重返崗位，親身體驗並重新審視這部重製之作，不僅賦予新作深厚的歷史縱深感，也進一步激發了玩家群體對作品品質與傳承意義的廣泛關注與熱切期待。
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