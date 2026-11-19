小鵬IRON人形機械人有了更明確的商業化時間表。小鵬集團董事長、CEO何小鵬在業績電話會上表示，2027年第一季度，量產的首批機械人將進入小鵬部分門店試用；第二季度，將面向外部商業客戶正式發布。



在此之前，最新版本IRON還將在接下來的小鵬科技日和廣州車展公開亮相，展示新能力。從先在自家門店試用，再推向外部客戶，這款機械人正在逐步走向實際商業場景。

最新版本IRON將在小鵬科技日和廣州車展公開亮相，展示新能力。（小鵬官網）

IRON並非第一次進入公眾視野。2024年11月，小鵬首次公開展示IRON人形機械人，採用仿人結構設計，全身擁有62個主動自由度，展示了自然行走、搬運、裝嵌螺絲等能力。

當時，它已經開始探索工廠場景。對小鵬來說，機械人業務也成為汽車之外，應用AI和製造技術的另一個方向。

小鵬IRON仿生機械人擬2027量產▼▼▼

2025年11月，全新一代IRON亮相，外觀和動作進一步向真人靠近。仿人骨骼、仿生肌肉、柔性皮膚，加上輕盈的貓步，讓它引發了一輪關於「裏面是不是藏着真人」的討論。

何小鵬隨後發布一鏡到底的影片，由團隊拉開機械人背後的拉鏈，展示內部機械結構，回應外界質疑。相比單純公布參數，這次展示讓更多人直觀看到了IRON的擬人程度。

按照小鵬此前公布的方向，IRON將優先探索導購、導覽、巡邏等商業用途。其官網展示的訊息包括2250TOPS算力、物理世界大模型，以及單手22個自由度等能力。

公司也在為商業化準備資源。2026年8月，小鵬宣佈機械人業務首輪融資超過9億美元，投資方包括IDG資本、高榕創投，以及騰訊、阿里巴巴，計劃支持量產和應用拓展。

2026年8月，小鵬宣佈機械人業務首輪融資超過9億美元，投資方包括IDG資本、高榕創投，以及騰訊、阿里巴巴，計劃支持量產和應用拓展。（YouTube@NeuraBC）

接下來，門店試用將是一個更貼近日常的檢驗環境：機械人能否理解顧客需求、穩定完成互動，比舞台上的貓步展示更考驗持續服務能力。而明年第二季度面向外部商業客戶發布，將成為IRON商業化進程中的又一個節點。

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