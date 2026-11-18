根據雲端服務商Lambda針對英偉達（NVIDIA）光子交換機的最新測試數據顯示，機架級網絡延遲下降約4%，Pod級網絡延遲最高可降低約10%，整體吞吐量維持在同等水平。



光子技術將光引擎與交換晶片共封裝光學技術（Co-Packaged Optics, CPO / 集成封裝），相較傳統方案，在能效方面最高提升5倍，可靠性最高提升15倍，同時將所需激光器數量減少至原有方案的四分之一。

光子技術將光引擎與交換晶片集成封裝，相較傳統方案，在能效方面最高提升5倍。（AI生成圖片）

在大規模AI集群運行中，一次網絡故障可能造成數千顆GPU同步等待數據傳輸，顯著拉低系統整體運算利用率。隨着AI代理（Agent）推理任務與分佈式計算需求持續增長，網絡延遲、功耗及穩定性正日益成為制約算力效率的關鍵環節。

在量子計算領域，相關技術正加速融入經典超算體系。當前，已有近30家超算中心部署了超過50台量子處理器，較五年前增長接近7倍。為支持這一趨勢，英偉達正聯同開源社區對Slurm工作負載管理系統進行功能擴展，使其能夠統一調度CPU、GPU以及量子處理器等異構計算資源。

該擴展基於與多家量子硬件廠商及行業研究力量的協同開發，提供標準化連接介面，使不同廠商的量子處理器可在各類超算環境中快速適配，大幅降低重複性軟件對接成本。新版系統兼容QRMI與QDMI等主流量子設備接口，已獲得多家頂尖量子計算企業的技術採納。Slurm 26.11版本預計將於本月下旬正式發布。

【延伸閱讀】AI看臉判癌症患者生存率？刺針刊重磅研究 助醫生評估治療耐受力（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】