馬斯克揚言20年內量產千億部機械人！業內揭4大難題：入屋仍無期

前不久，馬斯克（Elon Musk）接受央視財經專訪。他說「10年之內，人形機械人至少10億台；15年100億台；20年，1000億台。」聽完後，筆者表示很震驚。1000億是什麼概念？地球上活着的人是82億。也就是說，在他描述的那個世界裏，平均每個人身邊圍着12台機械人。



他還說，如果你想要一座城堡，機械人就會給你建一座城堡。為什麼一提到機械人，大家腦子裏蹦出來的就是「人形」？

在馬斯克描述的那個世界裏，平均每個人身邊圍着12台機械人。（央視財經）

人們為什麼熱衷於人形？

「Robot」這個詞，是捷克作家卡雷爾·恰佩克（Karel Capek）1920年在話劇《R.U.R.》裏造出來的，源自捷克語 robota，本意就是「農奴被迫服的勞役」——所以這個詞從第一天起，指的就是「長得像人、替人幹活的奴隸」。

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也就是說，這個詞從誕生第一天起，指的就是「長得像人、替人幹活的奴隸」。之後這一百年，以撒・艾西莫夫（Isaac Asimov）的機械人三定律（Three Laws of Robotics）、鐵臂阿童木（小飛俠阿童木，Astro Boy）、《西部世界（Westworld）》、《未來戰士（The Terminator）》、《鐵甲奇俠（Iron Man）》裏的賈維斯（J.A.R.V.I.S.）——我們這代人對機械人的全部想象，都是被這些文藝作品所影響的。

再加上這些年，跳舞打拳比賽等表演式的機械人，全部都是人形。更離譜的是一些仿真機械人，連皮膚、眼睛都模擬得栩栩如生。所以當今天有人說「機械人時代來了」，你腦子裏自動浮現的畫面，一定是一個有頭、有手、有兩條腿的機械人。這樣先入為主的觀念，往往讓很多人忽略機械人的工程問題。

工程上有一個特別樸素的觀點：一個東西長什麼樣，應該由它要幹的活決定。

你家裏那台掃地機，長得像個飛碟，它不用長手；

亞馬遜倉庫裏搬箱子的自動導引車（AGV），蹲在貨架底下載着走，它不用長腿；

達文西手術系統（da Vinci Surgical System），是一根懸在手術枱上的立柱，它不需要眼睛看人——它需要的是在 0.1 毫米的尺度上穩。



所以，大家對人形的執念，是大家的主觀意願，而不是技術必然。 當然，不可否認通用人形機械人的夢想是美好的。但，現實很骨感。

通用人形機械人有多難？

過去大半年，筆者跑了上海世界人工智能大會（WAIC）、北京世界機械人大會、世界機械人運動會等各種機械人展會。說實話，現場非常震撼。人形機械人在跑馬拉松、跳街舞、踢足球、後空翻、端咖啡、開門、擰螺絲。讓人們開始相信，人形機械人真的要來了嗎？

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但我在展會上跟一些專家交流，得到的反饋大致相同：小腦已經夠用了，平衡、行走、跳躍、抓握，這些運動控制能力，這兩年進步非常快，中國廠商在全球佔了 97% 的出貨量。

但大腦還差得遠。你現在看到某些驚豔演示，背後相當一部分是遙距操作（Teleoperation）。機械人的GPT時刻，還沒到。為此，我翻到了一篇論文《From Conversation to Action: LLM as the Brain of Humanoid Robots》，它把現在機械人大腦的瓶頸總結成三條：

1. 今天訓練一個語言模型，是萬億Token的網路文本；但機械人能跑、能抓、能在物理世界裏摔一跤的真實軌跡數據，量級差着100到1000倍。

2. 推理延遲（Inference Latency）不夠。大模型反應一次是0.3到3秒，但機械人踩到一塊西瓜皮，0.1秒之內沒反應就摔了。

3. 模型架構跟物理世界不兼容。語言模型擅長「預測下一個詞」，但物理世界要的是「預測下一個受力狀態」，這不是一回事。



論文給現在的機械人智能水平打了個分：Level 2。顧問公司麥肯錫（McKinsey）在2025年10月發過一份報告《Humanoid Robots: Crossing the Chasm》人形機械人要大規模部署，必須同時跨過四道坎：

1. 硬件

人一隻手上有27塊骨頭，整個人有200多塊骨頭、600多塊肌肉。你要在一個1.6米高、40公斤重的機器裏，復刻出扭矩、精度、響應速度——這不是算法問題，是材料、摩打（Motor）、減速器、力矩感應器（Torque Sensor）的工業問題。

2. 續航

現在一台全尺寸人形，滿電幹活2到4小時。你要它當傭人，它工作兩小時就得回去睡午覺。

3. 無圍欄安全

工廠裏的機械臂，是站在鐵柵欄後面的，撞了人就停機。但人形機械人是要走進家庭、走進餐廳、走進醫院兒科病房的。它身邊是老人、是小孩、是端着熱湯的服務員。

這時候任何一個關節過衝（Overshoot）5度，都可能是一次傷人事故。你做不到在一個客廳裏給它拉一道安全圍欄。麥肯錫把這個叫Fenceless Safety——無圍欄安全，這是一道到現在都沒行業標準的題。

4. 成本

今天一台全尺寸人形機械人的出廠價，還在幾十萬人民幣的量級。而它能幹的活，一個幾千塊的掃地機、一個幾萬塊的機械臂、一個月薪五千的工人，能幹得又快又穩。

【延伸閱讀】宇樹功夫機械人爆紅 徒手抬車救人兼擊退持刀者 實現全自主搏擊（點擊連結看全文）

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家庭機械人更難

很多人對人形的終極想象是「家政機械人」，幫我做家務。但家庭是全世界最非結構化的環境。工廠的地面是綠的、牆是白的、動作是重複的；你家地上有拖鞋、有貓、有你昨晚掉的襪子等等。一個人形機械人在這種環境裏，要同時做到：不摔倒、不碰倒、不誤傷貓、還得能聽懂你在沙發上喊的「幫我倒杯水過來」。

一個人形機械人在這種環境裏，要同時做到：不摔倒、不碰倒、不誤傷貓、還得能聽懂你在沙發上喊的「幫我倒杯水過來」。（YouTube@Figure）

這裏面任何一個環節出問題，它就不是一個傭人，而是一個幾千瓦的、會走動的、昂貴的危險品。家庭場景，可能是通用人形最終的歸宿，但進入家庭還遙遙無期。到這裏可能有人會質疑了，既然通用人形機械人技術還遠沒達到，那現在機械人的價值到底在哪裏？為什麼還這麼熱？

機械人商業化在哪裏？

1. 工業機械臂

國際機械人聯合會（IFR, International Federation of Robotics）官方數據：2025年全球新安裝工業機械人603,307台，按年增長11%，在役總量接近500萬台。中國一家就佔了59%。這些東西長得一點都不像人，焊汽車、擰螺絲、搬箱子、自動上卡板（Palletizing）。但它每年在全球創造的產值是幾百億美元。

2. 醫療手術機械人

直覺外科（Intuitive Surgical）2025年財報：達文西手術系統在全球醫院的在役量已經超過11100台，全年營收101億美元，按年增長21%，運營利潤率37%。這是什麼概念？一家公司，靠一根不是人形的機械立柱，一年賺了相當於整個全球人形機械人市場20倍的錢。

3. 物流和倉儲機械人

IFR數據：2025年全球專業服務機械人出貨近25萬台，其中光運輸物流一類就賣了117500台，按年增長21%。亞馬遜倉庫裏那些蹲在貨架底下馱箱子的、美團和餓了麼在路上跑的自動配送車，都是這一類。

4. 家用清潔機械人

一年3272萬台。石頭科技（Roborock）、科沃斯（Ecovacs）、追覓（Dreame）、小米（Xiaomi）、雲鯨（Narwal）——全球前五名，全是中國公司。包括這次我在機械人大會上看到的水下機械人、四足的巡邏機械人，農業機械人都已經在應用了。

看出來規律了嗎？這些東西長得都不像人，但每一個都在解決一個非常具體的問題。因為在真實的企業採購決策裏，「像不像人」根本不是指標，「能不能連續幹活、壞了好不好修、多少錢一台」才是。舉個例子：銀河通用（Galbot）賣給寧德時代（CATL）的Galbot S1，是輪式雙臂，不是人形雙足。

當然，今天的通用人形機械人雖然遠未到來，但像是優必選（UBTECH）的Walker S2，累計訂單超過8億元，客戶包括比亞迪（BYD）、富士康（Foxconn）、順豐（SF Express）這些。智元機械人（Agibot）的G2，每小時分揀310件，成功率99.9%。

人形機械人其實也已經開始產生真實訂單了，只是它今天的訂單結構，主要來自「演示價值」和「數據採集價值」，談起商業化還為時過早。

未來機械人到底是怎樣的？

我們把時光倒回到一百年前，汽車剛發明的時候，所有人都覺得：汽車嘛，不就是不用馬拉的馬車？所以最早的汽車長得真的跟馬車一模一樣，方向盤都沒有。後來呢？

私家車，是給你和家人通勤用的；大貨車，是給港口拉貨櫃的；挖掘機、推土機、起重機，是給工地幹活的；拖拉機，是給田裏的；賽車，是給賽道的。沒有任何一台私家車，能比一台挖掘機更會挖土；也沒有任何一台挖掘機，能在高速公路上時速跑到 120km。

如果當年人類執着於「讓一台私家車能代替所有工程車」，今天的世界一定會很滑稽——馬路上跑着一堆能挖溝、能拉貨櫃、能耕地的「通用車」，結果哪一樣都幹不好。我認為，機械人是一模一樣的故事。

人形機械人，本質上是機械人世界裏的「私家車」——它為通用而生，為適應人類已經建好的世界而生。因為這個世界的樓梯是按人的腿修的，門是按人的身高開的，螺絲批是按人的手設計的。

所以長期來看，最終那個能走進你家、能幫你擰燈泡、能幫你扶老人過馬路的，大概率還真是兩足雙臂的人形。但在工廠裏，六軸機械臂更強；在倉庫裏，輪式機械人更快；在手術室裏，機械臂更精準。

它們不會因為「私家車」出現了，就被淘汰。它們會長期共存，各司其職。所以，未來幾年，商業化做得好的是已經在賺錢的工業機械臂、手術機械人、自主移動機械人（AMR, Autonomous Mobile Robot）、家用清潔機械人、農業機械人、建築機械人——這些長得外形千奇百怪、但每一個都在自己那個垂直場景，比人形更受青睞。

所以，我預測未來三年人形機械人難以實現全面商業化。唯有當無圍欄安全標準正式建立、關節與續航成本再降一個數量級——即麥肯錫提出的那四道難關全部跨過之後，才可能迎來普及。還有多久沒人知道，但我不會因為它來得慢，就說它是永遠無法實現。

畢竟1921年恰佩克在布拉格寫下「robot」這個詞的時候，他也不知道一百年後，真的會有機械臂在流水線上焊汽車，會有一根立柱在人的肚子裏縫傷口，會有一個飛碟在你家客廳裏轉來轉去。

科幻界用了一百年，把「機械人」這三個字深深種進了我們的腦子；如今工程界還在用下一個一百年，把它真正造出來。最後，你認為通用人形機械人真正走進普通家庭，還要多少年？未來三年機械人的真正商業化路徑，到底會在哪裏？

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