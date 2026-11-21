根據目前供應鏈消息及多方爆料，蘋果計劃從2027年開始進一步擴大iPhone的產品陣容，全年預計推出6款機型，並首次採用春季、秋季兩波更新的策略。從中階到輕薄旗艦，再到高階摺機，蘋果似乎準備徹底改變過去一年集中發佈新品的節奏。



2027年春季將率先推出三款新品，分別是iPhone 18e、iPhone 18和第二代iPhone Air。其中iPhone 18e定位是中階市場，iPhone 18負責覆蓋主流消費者，iPhone Air 2則繼續主打輕薄設計。

春季發佈（3 款）：

iPhone 18e（定位中階市場）

iPhone 18（定位主流消費市場）

iPhone Air 2（第二代 iPhone Air，主打輕薄設計）



秋季發佈（3 款）：

4. iPhone 20 Pro（20 周年旗艦型號）

5. iPhone 20 Pro Max（20 周年旗艦型號）

6. iPhone Duo 2（第二代摺疊屏手機）



iPhone 18e、iPhone 18和第二代iPhone Air在坊間流傳的概念圖。（X@iPhoneMania_jp）

網傳2027年，Apple將推出六款iPhone新機：

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值得關注的是，第二代iPhone Air預計將針對上一代產品的不足之處進行調整，傳聞將增加超廣角鏡頭，並改善電池續航。對於喜歡輕薄機身、又不希望在影像和續航方面作出太多妥協的用家來說，這款產品可能更值得期待。

秋季才是真正的重頭戲。2027年恰逢iPhone誕生20周年，蘋果據傳準備跳過iPhone 19命名，直接推出iPhone 20系列（iPhone 20 Pro和iPhone 20 Pro Max），以周年旗艦的身份帶來更大的設計變化，目前流傳的升級方向包括四曲面屏幕、玻璃機身等。

除了iPhone 20系列，第二代摺疊屏iPhone Duo 2也有望在秋季登場。從產品規劃來看，蘋果正在改變過去一年集中發佈新品的策略。

春季推出主流和輕薄型號，秋季集中發力周年旗艦與摺疊屏產品，既能覆蓋不同消費群體，也有助於讓iPhone新品在全年保持市場熱度。

如果這套計劃最終落地，2027年或許將成為蘋果iPhone產品線變化最大的一年。過去消費者每年主要等待秋季發佈會，如今則可能一年有兩次換機節點。蘋果這次不只是增加新機數量，更是在重新劃分不同產品的定位和發佈節奏。

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