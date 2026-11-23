OpenAI宣佈為ChatGPT新增「實時聽寫」功能。用戶對著麥克風說話時，語音內容就能同步轉換為文字，不必等到錄音結束後再進行轉寫，進一步提升語音輸入效率。



據介紹，該功能將陸續向全球ChatGPT用戶開放，覆蓋網頁版、桌面客戶端以及iOS和Android應用。

OpenAI宣佈為ChatGPT新增「實時聽寫」功能。用戶對著麥克風說話時，語音內容就能同步轉換為文字。（X@ChatGPT）

過去用戶使用ChatGPT語音聽寫功能，通常需要先完成錄音，再等待系統轉換成文字。

而在使用新功能時，用戶只需點擊輸入框中的音頻波形按鈕，即可開始語音輸入，並實時查看轉換後的文字。錄音結束後，用戶還可以直接在輸入框中編輯轉寫內容，再發送給ChatGPT。

此次更新的一大變化，是取消了原有語音聽寫功能的10分鐘時長限制，同時進一步提高語音轉寫的可靠性。

此次更新的一大變化，是取消了原有語音聽寫功能的10分鐘時長限制，同時進一步提高語音轉寫的可靠性。（X@ChatGPT）

除了語音輸入，ChatGPT此前還推出過「錄製模式」，可用於轉寫語音筆記和會議內容，並能夠將語音訊息整理成文字或條列式要點。

不過該模式仍處於測試階段，主要面向Plus、Enterprise、Edu、Business和Pro工作區開放。相比之下，此次實時聽寫功能的開放範圍更廣，進一步降低了語音使用門檻。

【延伸閲讀】OpenAI推Images 2.6模型！支援文字一鍵製作GIF動圖 產圖提速50%（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】