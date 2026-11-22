訂閱Google AI Pro後，除了Gemini還能用哪些工具？整理8大AI工具的功能與使用教學，涵蓋資料研究、文件處理、影片生成及網站製作。



訂閱Google AI Pro後，你是不是也只會打開Gemini，請它回答問題、寫文章或整理資料？有時候回答不夠準確、改了好幾次還是不滿意，難免會覺得每個月的訂閱費花得不太值得。

Google AI Pro不只有Gemini聊天功能！（google）

其實，Google AI Pro不只有Gemini聊天功能，還包含Google搜尋AI模式、Gemini Notebook（原NotebookLM）、Gmail、Google文件、Flow及Antigravity等工具的進階使用權益。

從查資料、閱讀PDF、整理郵件，到生成影片、修改電腦中的專案檔案，都有不同工具可以選擇。而且，這些工具並非全部共用同一個使用額度。只要了解各自的用途與限制，就能讓已經付費的訂閱發揮更多價值。

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Google AI Pro有哪些工具？一張表看懂8大工具用途

Google AI Pro不只是聊天機械人的付費方案，還涵蓋搜尋、研究、辦公、影音創作及程式開發等用途。其中，Gemini、Google搜尋AI模式及Gemini Notebook都有免費使用方式，訂閱Pro主要能取得進階功能與更高使用額度。

Google AI Pro不只是聊天機械人的付費方案，還涵蓋搜尋、研究、辦公、影音創作及程式開發等用途。（數位時代提供）

Google AI Pro也包含Google雲端儲存空間等其他會員權益，實際容量與附加服務以訂閱頁面顯示為準。如果還在猶豫該訂哪一級，可以先看Gemini各訂閱方案的價格與功能比較。

Google AI Pro額度是共用的嗎？哪些工具獨立計算？

Google AI Pro不是所有工具共用一個額度，但也不是每個工具都完全獨立。根據Google官方說明，各產品都有自己的AI使用上限，實際額度取決於訂閱方案、模型及使用功能。

根據Google官方說明，各產品都有自己的AI使用上限，實際額度取決於訂閱方案、模型及使用功能。（數位時代提供）

例如，在Gemini App聊天，不會直接扣除Gemini Notebook的文件研究額度；使用Google搜尋AI模式，也不會因此消耗Gemini App的一般聊天額度。

不過，Google Flow與Antigravity等產品支援跨產品使用的AI點數制度，部分額外使用量可能需要消耗點數。

Google AI Pro每月有多少AI點數？

以Google Flow為例，根據官方點數說明，Google AI Pro會員每月可獲得1,000點Flow訂閱點數，另外每天還有50點免費Flow點數。

免費用戶同樣每天可獲得50點Flow點數，但沒有Pro會員每月額外提供的1,000點。若額度不足，符合資格的付費會員也可以另外購買AI點數，用於Flow或Antigravity等支援的產品。

不同模型、影片長度及生成方式，會消耗不同點數。實際扣點以Flow操作介面顯示為準。每日未使用的Flow點數不會累積到隔天，每月Flow訂閱點數也不會延續到下一個帳單週期。額外購買的AI點數則依購買時的有效期限規定使用。

至於Antigravity，Pro會員有自己的基本配額，當額度用完後，可以設定是否使用額外AI點數繼續執行任務。使用者可前往Google One AI點數管理頁面，查看剩餘點數、使用紀錄及更新時間。

Google搜尋AI模式與Gemini Notebook，查資料、做研究該怎麼選？

平常使用Gemini查資料，可能遇到資訊不完整、回答過時，或是需要反覆追問的情況。這時可以依照需求，改用Google搜尋AI模式或Gemini Notebook。

1. Google搜尋AI模式：適合查最新資訊、比較商品

如果想買一台掃地機械人，除了搜尋產品型號，也能直接請AI比較價格、功能及優缺點。繁體中文版AI模式可以一次輸入複雜長句，也支援語音與圖片搜尋。

操作步驟：

1. 開啟Google搜尋。

2. 點選搜尋頁面的「AI模式」。

3. 輸入問題，查看AI整理的結果與參考來源。



提示詞範例：幫我比較3款適合小家庭的掃地機械人，預算新台幣2萬元以內（約港幣4,800元），整理價格、清潔能力、維修保固及主要缺點，附上資料來源。

Google搜尋AI模式示例。（數位時代提供）

Google AI Pro提供AI模式部分進階模型與搜尋功能的較高使用額度，但特定功能可能受到地區限制。AI提供的價格與商品資訊，也應以實際商家頁面為準。

2. Gemini Notebook：適合閱讀PDF、研究報告

如果已經有幾份PDF、研究報告或文章，想讓AI根據這些資料回答問題，Gemini Notebook通常比一般聊天更適合。還沒用過的讀者，可以先從Gemini Notebook的9大功能與費用認識這項工具。它能根據使用者匯入的資料整理重點、回答問題，也可以製作語音摘要、簡報等內容。

操作步驟：

1. 開啟Gemini Notebook。

2. 建立筆記本，上傳PDF或加入網址。

3. 在對話框提問，或選擇語音摘要、簡報等功能。



提示詞範例：

根據我上傳的3份研究報告，整理共同結論、數據差異，以及值得注意的趨勢。每個結論都要標示資料來源。

Gemini Notebook示例。（數位時代提供）

Google AI Pro提供更高的資料來源數量與生成額度，適合經常閱讀大量文件的使用者。

寫文章、整理郵件：Gmail與Google文件怎麼使用Gemini？

如果經常使用Gmail或Google文件，其實不一定要把內容複製到Gemini聊天視窗，再把生成結果貼回原本的工具。

Google已經把Gemini整合進部分Workspace服務，讓使用者可以直接在工作介面中操作，報告、簡報、會議待辦等工作流都能在同一個介面完成。

3. Gmail：快速摘要長信件、協助回覆

收到一封很長的工作郵件，或是同一串信件來回討論十幾次，可以先請Gemini整理重點。

操作步驟：

1. 開啟Gmail。

2. 點選介面中的Gemini圖示。

3. 請AI摘要郵件或協助撰寫回覆。



提示詞範例：幫我整理這串郵件中已經確認的事項、尚未解決的問題，以及需要我回覆的內容。

Gmail示例。（數位時代提供）

這項功能適合經常處理大量工作郵件的人，可以減少來回切換工具的時間。

4. Google文件：直接修改文章、整理文字

如果文章原本就寫在Google文件中，可以使用內置Gemini協助潤飾段落、調整語氣或整理摘要。

操作步驟：

1. 開啟Google文件。

2. 開啟文件，點選Gemini圖示。

3. 輸入修改需求，檢查建議內容後再套用。



提示詞範例：請把這段文字改得更精簡、自然，保留原本的數字與事實，不要加入新的資訊。

Google文件示例。（數位時代提供）

想讓指令下得更準，可以參考Google官方的Gemini提示詞指南與「PTCF」框架。不過，Google Workspace功能會受到帳號類型、語言及地區限制。工作或學校帳號也不一定能直接使用個人Google AI Pro的全部權益。

Google Antigravity教學：如何讓AI修改電腦檔案？

前面介紹的工具主要處理聊天、搜尋與雲端文件。如果希望AI進一步協助修改電腦中的專案檔案，可以認識Google Antigravity。

Antigravity是一款以AI代理為核心的開發工具，能讀取使用者授權的專案資料夾，協助修改程式、建立網站，以及執行多步驟開發任務。

與Gemini App不同，Antigravity不只是提供文字建議，還能在指定工作環境中實際修改檔案。

5. Antigravity：適合進階專案與檔案修改

例如，你正在製作一個網站，希望AI一次修改多個頁面的內容或程式，就可以嘗試Antigravity。

操作步驟：

1. 下載軟體： 前往Google Antigravity下載並安裝桌面應用程式。

2. 準備資料夾： 在電腦桌面建立一個新資料夾，例如「日本旅遊網站」，可以先放入行程表、景點介紹等資料。

3. 建立專案： 開啟Antigravity，點選左側的「New Project（新增專案）」，再選擇「Add Folder（加入資料夾）」，找到剛建立的資料夾，點選「Create」。

4. 輸入指令： 在對話框輸入希望AI完成的工作，例如「幫我製作一個旅遊行程網站」或下方提示詞範例，並請AI先提出製作計畫。

5. 確認與預覽： 查看AI提出的計畫，確認後再讓AI建立網站。完成後可以請AI協助預覽網頁，檢查內容是否正確。



提示詞範例：Create a simple website for my travel itinerary using the files in this folder. Include daily schedules, transportation information, and hotel details. Show me your plan before making any changes.

意思是請AI根據資料夾中的檔案，建立一個簡單的旅遊行程網站，並在修改前先提出計畫。

Antigravity目前偏向程式開發與技術工作，並不是一般文書處理軟體。初學者應先使用測試資料夾，避免直接讓AI修改重要工作檔案，也不要在未確認操作內容前授權執行高風險指令。沒有程式背景的讀者，建議先了解Vibe Coding是什麼、有哪些工具，再動手嘗試。

Google Flow教學：如何用AI生成影片？

除了工作效率工具，Google AI Pro也提供影音創作功能。

6. Google Flow：輸入文字，就能生成影片

Google Flow可以透過文字描述、參考圖片或影格生成影片，也支援圖片創作。例如經營社群媒體的人，可以先生成產品情境影片，再搭配剪輯工具製作短影音。

操作步驟：

1. 開啟Google Flow。

2. 建立新專案，在下方對話框輸入畫面描述。

3. 生成內容後，檢查結果並視需要修改。



提示詞範例：一間明亮的現代咖啡廳，桌上放著一杯冰拿鐵，鏡頭緩慢向前移動，陽光從窗邊照進來，畫面自然寫實。Flow採用點數制度，實際消耗量會依模型與生成方式而異。使用者可以在介面中查看剩餘額度，避免重複生成時消耗過多點數。

Google AI Studio、Colab適合誰使用？

如果已經熟悉前面介紹的工具，還可以進一步探索Google AI Studio與Colab。

Google AI Studio主要用來測試Gemini模型、建立AI應用原型，適合開發者或想嘗試進階AI功能的人，《數位時代》先前也實測過用AI Studio做Vibe Coding並一鍵部署到雲端。AI Studio與Gemini API有自己的配額與計費規則，不能把Google AI Pro訂閱理解成無限制使用API。

Google Colab則是雲端程式執行環境，適合使用Python進行資料分析或AI運算。Google AI Pro提供相關運算權益，但使用仍受到資源與時間限制。

對一般使用者而言，如果主要需求是整理郵件、閱讀文件或製作簡報，不一定需要學習這兩項工具。

Google AI Pro的用途遠超過Gemini聊天視窗。想查最新資訊，可以使用Google搜尋AI模式；手上有大量PDF，適合交給Gemini Notebook；經常處理郵件和文件，可以直接使用Workspace內置Gemini；需要製作影片或處理進階專案，則可以嘗試Flow與Antigravity。

已經付費訂閱的人，不需要一次學會所有工具。先挑出自己最常做、也最花時間的工作，找到對應的AI工具，就能讓Google AI Pro真正融入日常生活與工作，而不只是每個月付費使用一個聊天機械人。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】