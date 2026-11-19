洗衣機爆炸禁忌｜洗衣機是每個香港家庭不可或缺的電器，每日幫手處理一家大細的衣物。然而，並非所有衣物都可以統統掉進滾筒清洗。若一時大意將不適合機洗的物品放入洗衣機，輕則令心愛衣物縮水變形、報銷收場，重則損壞內部機件，甚至引發劇烈震動及「爆炸」意外！以下為大家盤點六大絕對不可機洗的衣物或物品，大家洗衫前務必留神。



洗衣機爆炸禁忌。（AI生成）

一、防水材質衣物（頭號「爆炸」元兇！）

行山必備的風褸、雨衣、滑雪服，甚至電單車罩，均採用不透水亦不透氣的特殊塗層物料製成。這類衣物放入洗衣機後，水分被困在不透水布料內部形成沉重水袋，脫水時水分無法穿透纖維排出。當洗衣機以每分鐘數百至上千轉高速脫水時，極端偏心質量會產生巨大且不均勻的離心力，扯斷懸掛彈簧及避震桿，導致滾筒高速猛烈撞擊機殼甚至整機解體，造成俗稱「物理性爆炸」的嚴重毀損。

行山必備的風褸、雨衣、滑雪服，甚至電單車罩，均採用不透水亦不透氣的特殊塗層物料製成。（AI生成）

二、羽絨褸

冬天常穿的羽絨同樣暗藏危機。多數羽絨外層具防潑水塗層，若使用一般強烈攪拌洗程，不僅會破壞羽絨纖維天然油脂及蓬鬆度，脫水時更會像防水衣物般包裹積水引發震盪。若洗滌標籤註明可水洗，務必配合洗衣袋、中性洗劑及羽絨專用低速柔洗程序，並避免高速脫水。此外，不少羽絨的外層具備防風防水塗層，同樣會在脫水時形成「氣囊」，引致機身失衡甚至爆裂。脫落的細小羽毛亦極易堵塞排水泵過濾網，導致洗衣機無法正常排水。

脫落的細小羽毛亦極易堵塞排水泵過濾網，導致洗衣機無法正常排水。（AI生成）

三、沾有易燃溶劑或大量油漬的衣物

若衣物不慎沾上天拿水、火水、電油、酒精，或是廚房工作時染上大量煮食油，切忌直接放入洗衣機清洗。這些揮發性物質在密封的滾筒內積聚，一旦洗衣機摩打運作產生火花，或使用熱水洗滌、乾衣功能時溫度升高，極易引發火警甚至氣體爆炸，後果不堪設想。

若衣物不慎沾上天拿水、火水、電油、酒精，或是廚房工作時染上大量煮食油，切忌直接放入洗衣機清洗。（AI生成）

四、皮革及麂皮製品

無論是真皮皮褸、皮褲還是麂皮外套，都絕對不能機洗。皮革接觸大量水分及洗衣液後，內含的天然油脂會被徹底洗走，乾透後會出現嚴重變硬、縮水、龜裂甚至甩皮的情況。這類衣物應交由專業乾洗店處理，或以專用皮革清潔劑輕拭保養。

乾透後會出現嚴重變硬、縮水、龜裂甚至甩皮的情況。（AI生成）

五、羊毛、絲綢及帶鋼圈Bra

羊毛衫及真絲衣物纖維極為脆弱，機洗的拉扯與摩擦力會令羊毛嚴重縮水氈化、絲綢勾線破洞。至於女性的帶鋼圈胸圍（Bra），在滾筒內高速翻滾不但會令鋼圈變形、罩杯走樣，鋼圈一旦刺穿布料飛出，更會刮花甚至刺穿洗衣機內膽及防水膠邊，維修費隨時貴過買新機。

鋼圈一旦刺穿布料飛出，更會刮花甚至刺穿洗衣機內膽及防水膠邊。（AI生成）

六、沾滿大量寵物毛髮的物品

家有毛孩的家庭要特別注意，沾滿貓狗毛髮的毛巾、寵物床墊切勿直接機洗。大量毛髮在水中脫落後會糾結成團，極易堵塞香港家庭常見「大眼雞」前置式洗衣機的排水管及過濾器，令洗衣機出現故障碼及漏水。建議先用黏毛轆或吸塵機清理表面毛髮後，再行手洗或放進洗衣袋清洗。

大量毛髮在水中脫落後會糾結成團，極易堵塞。（AI生成）

洗衫前養成查看衣物洗水標籤的習慣至關重要。只要多花幾秒將衣物妥善分類，並檢查清楚口袋有否遺留銀仔、鎖匙等硬物，既能延長心愛衣物的壽命，更能守護家居安全，避免因一時疏忽而招致嚴重損失。

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

