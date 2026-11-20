家居用電禁忌 | 許多人認為只要留在室內，就能完全與觸電危機絕緣。但極端天氣引發的雨水倒灌，加上電線老化與濕手操作電器等壞習慣，正令現代家居淪為漏電現場。根據醫學分析，人體在潮濕狀態下的電阻會急劇下降，一旦接觸漏電設備，極易引發致命的心室顫動。面對防不勝防的觸電風險，專家強烈建議市民除了定期淘汰殘舊電器外，必須全面檢查家中的漏電斷路器（RCD）是否符合30毫安的跳掣標準，並在浴室及廚房等高危區域升級防水防觸電插座，從硬件源頭截斷漏電殺手。



濕手拔插頭隨時在死亡邊緣遊走！

颱風暴雨後水浸漏電成隱形殺手？喉管滲水與社區電網外洩危機

在全球氣候變化的背景下，極端天氣成為威脅家居用電安全的最大變數。當雨水或濕氣滲入牆壁內的電線喉管，原本負責隔離電流的絕緣層若因老化而出現微小裂縫，水分便會形成導電橋樑，導致電流「洩漏」至電器外殼或潮濕的牆面上。根據美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）旗下Ready.gov停電與災後指南的強烈警告，災後若發現電路或設備曾經浸水，市民應立即關閉總電源；接觸任何潮濕的發電機或連接設備，都可能引發嚴重的電擊傷害。

，極端天氣成為威脅家居用電安全的最大變數。

在日常生活中，即使沒有颱風侵襲，居住環境的隱形漏電事件亦時有發生。過往曾有市民在淋浴或洗碗時，頻密感受到莫名的「刺麻感」，經專業人員追查後，才驚覺是戶外路燈漏電或鄰居熱水爐水線接駁不良，導致游離電流沿著金屬水喉管竄入住宅。這意味著，家居觸電風險並非僅限於自身電器，整個社區的電網聯動都可能是危機來源。

家居觸電風險並非僅限於自身電器，整個社區的電網聯動都可能是危機來源。

濕手拔插頭隨時心搏驟停！人體電阻急降的醫學真相

許多人貪圖方便，在剛洗完手或剛出浴時，直接去拔風筒插頭或按壓電掣，卻低估了水分對人體導電性的顛覆性影響。

人體本身就是一個導電體，但皮膚的乾燥程度決定了電阻的高低。在完全乾燥的情況下，人體皮膚的電阻高達10萬歐姆（Ω）左右，這層「防護罩」能在一定程度上限制微小漏電的穿透；然而，一旦皮膚表面沾滿水分或汗水，人體電阻會瞬間暴跌至1,000歐姆甚至更低。

一旦皮膚表面沾滿水分或汗水，人體電阻會瞬間暴跌至1,000歐姆甚至更低。

根據歐姆定律（Ohm's Law, I=V/R），在香港標準的220V電壓環境下，當人體電阻降至1,000歐姆時，通過人體的電流將飆升至220毫安（mA）。醫學數據顯示，當流經心臟的電流超過30毫安時，便足以引發呼吸麻痺與心室顫動，使心臟瞬間失去泵血功能；若超過50毫安，更可能在幾秒內置人於死地。因此，濕手觸碰插座所帶來的「刺麻感」，實際上已經是在死亡邊緣遊走。任何因過度用力拔插頭導致電線絕緣層磨損的舊電器，在潮濕雙手的觸碰下，隨時會觸發致命電擊。

當流經心臟的電流超過30毫安時，便足以引發呼吸麻痺與心室顫動，使心臟瞬間失去泵血功能。

杜絕「隱形殺手」的兩大家居防護指南

要徹底封殺家居環境中的電擊殺手，不能僅靠運氣，必須透過科學設備築起防護網。

安裝並定期測試漏電斷路器（RCD）是保命底線。根據香港機電工程署的《家居電氣安全手冊》規定，每一個供電給插座的電路，都必須裝設額定餘差啟動電流值不超過30毫安的電流式漏電斷路器（俗稱水氣掣）。這項裝置如同用電系統的「保安員」，可在一般故障情況下於0.4秒內切斷電源；而高靈敏度30mA漏電斷路器在人體直接觸電的高故障電流下，動作時間更可快至40毫秒（0.04秒）以內瞬間跳掣。

安裝並定期測試漏電斷路器（RCD）是保命底線。

針對浴室、廚房及露台等高風險濕區，市面上開始普及具備主動防護技術的「無電安全插座」。這類高規格插座有別於僅依賴防水蓋板的傳統設計，其內部採用了具備物理連鎖機構的安全門、密封防水結構及納米疏水技術。即使不慎被水潑灑，內部電路也能分散傳導避免短路；更重要的是，其智能防觸電機械結構能確保只有在標準插頭「完全插入」時才會通電，從物理層面杜絕了兒童誤將異物插入或寵物舔舐造成的漏電危險。

針對浴室、廚房及露台等高風險濕區，市面上開始普及具備主動防護技術的「無電安全插座」。

家有幼童毛孩必睇：防啃咬插座安全攻略與觸電急救黃金SOP

對於有幼童與寵物的家庭，電線更是不可忽視的隱患。寵物啃咬電線極易咬穿絕緣層，兒童則天生對牆壁上的「三腳插座孔洞」充滿好奇。除了將插座升級為具備安全活門設計或無電防護技術的款式外，利用電線收納盒將凌亂的電線隱藏，並養成用畢即拔除插頭的習慣，是建立安全環境的基礎。

對於有幼童與寵物的家庭，電線更是不可忽視的隱患。

萬一家中發生觸電意外，黃金救援法則（SOP）至關重要：

1. 切勿徒手接觸傷者：這是最常見的致命錯誤。救援者若直接拉扯觸電者，極易成為第二名導電受害者。



2. 立即切斷總電源：第一時間尋找家中的電箱，直接關閉總掣。



3. 絕緣物體分離：若無法立即找到電源，必須使用乾燥的木棍、膠掃把等絕緣物體，將觸電者推離漏電源。



4. 啟動醫療救援：迅速撥打999報警求助。即使觸電者看似清醒，也必須送院檢查。因為電流流經人體可能對心臟肌肉及內部器官造成隱性灼傷，甚至是延遲性的心室顫動後遺症。



萬一家中發生觸電意外，黃金救援法則（SOP）至關重要。

資料來源：Ready.gov、機電工程署、香港職業安全健康局 (OSHC)、勞工處

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

