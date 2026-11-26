凌志（Lexus）官方宣佈，全新一代ES純電版正式上市，新車共推出2款型號，售價區間為33.99萬至35.99萬元（人民幣）。作為Lexus旗下全新純電型號，新車搭載寧德時代三元鋰離子電芯，CLTC綜合續航最高可達707公里，30%至80%電量快充僅需23分鐘。



外觀方面，全新ES純電版延續了品牌一貫的優雅設計風格，同時融入更多年輕化、電動化元素。新車車頭採用全新設計，引擎蓋線條自然延伸至泵把兩側，搭配造型犀利的大燈組，營造出低重心動感的視覺效果。

新車前臉採用全新設計，發動機艙蓋線條自然延伸至泵把兩側，搭配造型犀利的大燈組，營造出低趴動感的視覺效果。（Lexus）

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車身側面採用隱藏式門柄，下半部分加入黑色折線裝飾，呈現出類似電流流動的視覺效果；車尾則配備貫穿式尾燈和微微上翹的小尾翼，車牌框採用內凹式設計，進一步增強整體層次感。

車廂佈局方面，新車採用「時光即奢華」設計理念，中控台配備中控屏幕與副駕駛屏幕組成的雙屏幕佈局，中央區域採用電子波棍，整體設計更加符合電動車型號的科技化趨勢。

全新一代ES純電版全線型號標準配備LEXUS凌志智能安全系統LSS+ 4.0，涵蓋Advanced Park智能泊車輔助系統、切線輔助功能LCA、預判式主動駕駛輔助系統PDA等，從容應對多種複雜路況。

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新車還搭載高精度像素式micro LED大燈，支援高精度高燈自適應控制系統HD-AHS，提升夜間照明表現。

動力方面，新車採用全新低損耗SiC逆變器電控系統，系統綜合功率最高達到252kW，配合寧德時代三元鋰電池，CLTC綜合續航最高707公里，一百公里平均耗電量低至12.2kWh。

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