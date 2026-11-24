Meta在2026年11月公布由Instagram推出的獨立訊息App「Direct」，專門處理一對一與群組聊天，可用電郵或電話號碼註冊，也能用Instagram帳戶登入。目前正在土耳其與泰國的Android、iOS測試，香港尚未開放。



Instagram的私訊功能一直包含在主應用程式中，現在Meta公司宣布把它拆出來，製作成獨立的訊息App「Direct」。官方說明這款App由Instagram推出，用來和朋友、家人一對一或群組聊天，不需要Instagram帳戶也能註冊使用，也能登入Instagram帳戶同步原有的對話紀錄。

「Direct」由Instagram推出，用來和朋友、家人一對一或群組聊天，不需要Instagram帳戶也能註冊使用，也能登入Instagram帳戶同步原有的對話紀錄。（Instagram）

Meta官方新聞稿表示，Direct目前在土耳其與泰國測試，支援Android與iOS。官方頁面沒有列出其他地區的推出時間，也沒有提供商店連結，香港目前還無法下載使用，本文先整理官方公布的功能、登入方式與保護機制。

Meta Direct是什麼？

Direct是Instagram推出的獨立訊息App，官方的設計目標是替親近的人保留一個專屬的聊天空間。官方列出的創意功能有五項：

Direct是Instagram推出的獨立訊息App，官方的設計目標是替親近的人保留一個專屬的聊天空間。（Instagram）

Draw：直接在對話裡畫圖、塗鴉。

Notes：朋友的快速更新會顯示在收件箱頂端。

Stickers：自製貼圖，分享給朋友與家人。

Voice Effects：替回覆加上音效，官方舉例有群眾笑聲與水下音效。

Themes：用自訂主題設定聊天背景。



以上依Meta官方說明整理，香港尚未開放。

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Direct怎麼登入？不用Instagram帳戶也能用

官方說明Direct可以有或沒有Instagram帳戶使用，兩種情況的做法如下：

Direct怎麼登入？（免費資源網路社群提供）

從官方提供的截圖來看，收到聯絡人邀請時，畫面會顯示對方的使用者名稱，可以選擇「Confirm contact」確認或「Delete」刪除，和一般通訊軟件加好友的流程類似。

Direct內置哪些保護與年齡限制？

官方表示保護機制從一開始就內置，內容整理如下：

Direct內置哪些保護與年齡限制？（免費資源網路社群提供）

官方也有提到會簡化舉報未成年帳戶的流程，入口在Instagram的說明中心。

Direct在香港能用嗎？

目前不行。官方說明Direct目前在土耳其與泰國的Android與iOS推出，沒有公布其他地區的開放時間表，香港使用者要傳私訊，仍然是用Instagram App內置的功能。 試用企業軟體

Instagram為什麼把私訊拆成獨立App？

官方的說法是替親近的人另設專屬聊天空間，沒有進一步解釋原因，也沒有說明為什麼先選土耳其與泰國。這個做法並非第一次，Instagram曾在2017年測試同名的獨立Direct App，測試市場包含土耳其與意大利等地，2019年宣布停止。Instagram的私訊功能最早是在2013年加入。

Instagram今年5月也把即拍即傳的Instants拆成獨立App在部分國家測試，詳情可看本站的Instagram Instants 介紹。Direct 官方頁面沒有說明和2017年版本有哪些不同，後續是否擴大測試也還沒有消息。

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