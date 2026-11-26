Therabody新品登場，肩頸按摩器、雙槍頭肩頸按摩器、掌心降溫儀｜美國護理品牌 Therabody 最新公布多款全新健康及美容產品，將專業運動恢復技術延伸至日常肩頸放鬆與居家護膚領域。結合雙 Theragun 衝擊式按摩模組的肩頸背部按摩器、專為運動員組間休息設計的掌心冷熱降溫儀，以及多款配備微電流與多波長 LED 光療的美容儀器，讓都市人簡單享受全方位護理。



雙Theragun模組肩頸按摩器五合一護理

針對都市人長期低頭使用手機導致的斜方肌與後頸僵硬，ThermNeck & Upper Back 肩頸背部按摩器採用無線穿戴式設計，將兩個獨立的 Theragun 衝擊式按摩模組直接整合於左右兩側，配戴後可精準對準雙側肩膊與上背進行深層擊打，省卻單手舉機尋找施力點的煩惱。與此同時，機身後頸位置設有仿真人揉捏按摩組件，配合內置 12 顆近紅外線 LED 燈珠與碳纖維遠紅外線熱療，將揉捏、衝擊、一般熱療、遠紅外線及近紅外線光療 5 種技術融為一體。

ThermNeck & Upper Back 肩頸背部按摩器

用家可透過機身按鍵或連接 Therabody App 調校 3 段衝擊速度、3 種揉捏模式及 3 段熱度，並利用可調式背帶與兩側手環隨時微調按壓力度。機身重量約 2.09kg，每次預設程序為 20 分鐘，滿電續航最長可達 180 分鐘，並設有旅行鎖及設定記憶功能，售價為 $2,799。

CryoTherm Palm掌心降溫

CryoTherm Palm掌心降溫提升運動表現

在重量訓練、短跑或球類比賽的短暫組間休息期間，迅速散熱對維持體能極為關鍵。CryoTherm Palm 採用獨特的雙面冷卻設計，利用掌心接近皮膚表面的豐富血流作為熱交換媒介，用家只需雙手握持機身，便能透過可控冷卻面帶走身體熱負荷，完全毋須準備冰塊或加水。根據 Therabody 與南加州大學及佛羅里達大學合作進行的兩項交叉研究顯示，運動員在組間接受掌心冷卻後，阻力訓練總訓練量提升 28%，而精英足球員的反覆衝刺速度亦維持高出 4.7% 的表現。

裝置提供 8°C、12°C 與 16°C 三段冷度，以及 37°C、40°C 與 43°C 三段熱度。切換至冷熱交替模式時，機身兩側會分別釋出冷感與熱感，只需翻轉手腕即可交替敷用。機身具備防滾外形、LCD 溫度電量顯示屏及內置秒錶，無線使用時間約 60 分鐘，售價為 $3,199。

光療胸頸美容儀每天9分鐘兼顧後頸按摩

一般家用光療面罩往往忽略容易顯露年齡痕跡的頸部與前胸肌膚。Neck & Chest LED 光療胸頸美容儀採用貼合下顎線、頸前至鎖骨的弧形定型外殼，內置 144 組雙色燈珠（合計 288 顆 LED），提供 630nm 紅光及結合 630nm 與 830nm 近紅外線的雙重模式，針對細紋、色斑外觀及肌膚緊緻度進行護理。每次預設療程僅需 9 分鐘，無線免手持設計容許用家一邊閱讀或處理日常事務一邊完成護膚。

Neck & Chest LED 光療胸頸美容儀

機身後方更巧妙加入 VibraWave 溫熱震動按摩模組，提供低、高、波浪式 3 種震動及 3 段熱度，讓用家在照燈同時舒緩後頸疲勞。該裝置可單獨使用，亦能與另售的 TheraFace Mask Glo 面罩同步配戴，滿電續航約 60 分鐘，售價為 $3,199。

面部美容及按摩儀器同步登場

面部護理系列方面，主打全能護理的 SkinSpa PRO 3 合 1 煥肌美容儀隨機配備 3 款可替換護理頭，集緊緻、光療與暖敷於一身。當中 CryoCurrent 微電流冰感護理頭提供 6°C、10°C、14°C 三段冷感及 100 至 500 微安共 5 段微電流，有助改善浮腫與提升輪廓；4 合 1 LED 護理頭則涵蓋紅光（630nm）、近紅外線（830nm）、黃光（590nm）及藍光（415nm），內置距離感應器確保照射精準；換上溫熱按摩頭後更可提供 35°C、38°C 及 42°C 暖感配合 4 段震動。主機重量僅 231.3g，支援 Therabody App 個人化護膚指導，售價為 $3,199。

SkinSpa PRO 3 合 1 煥肌美容儀

同場加映兩款入門及針對性面部裝置，包括售價 $1,599 的 SkinSpa ThermLED 煥肌光療美容儀，隨盒附送 4 合 1 LED 護理頭及溫熱按摩頭，並支援日後另購微電流護理頭升級。另一款 ThermFace Massage 面部按摩器則專攻面部、下顎及頸部深層放鬆，具備 5mm 衝擊幅度與 3 段速度（最高 2,400rpm），隨機附設溫熱衝擊、緩衝、楔形及錐形 4 款按摩頭，機身輕巧低於 272g，續航最長達 70 分鐘，售價同樣為 $1,599。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。

