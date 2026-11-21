米家全新砂金色多功能便攜手電筒正式上線發售，售價99元（人民幣）。該手電筒延續極簡設計風格，整機尺寸約為130mm×30mm×30mm，淨重約125g，筒身直徑僅3cm，輕巧緊湊，便於放入隨身袋或衫袋攜帶。



主照明燈最高輸出亮度達1000流明，有效照射距離可達150米；提供三檔亮度調節——1000流明、350流明與50流明，適配日常通勤、夜間步行、戶外探索等多種使用環境。

米家全新砂金色多功能便攜手電筒延續極簡設計風格。（小米）

米家多功能手電筒詳細介紹：

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內置3100mAh可充電鋰電池，滿電狀態下最長續航時間達30小時。除基礎照明功能外，還集成氣氛燈與燭光模式。氣氛燈支援多級亮度調節，並可在4000K、3300K、2700K三種色溫間自由切換，適配不同空間情緒需求；燭光模式通過動態光效模擬真實蠟燭火焰的柔和躍動，既可營造溫馨居家氛圍，亦可作為桌面小夜燈使用。

產品具備IP65等級防塵防水能力，插口採用通用型Type-C規格，全程充電約需3小時。同時配備SOS求救信號與高頻爆閃應急功能，機身底部設有隱藏式掛鉤結構，方便在露營、徒步等戶外場景中靈活懸掛使用。

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