2026年「黑色星期五」（Black Friday）購物節正式開鑼，香港多間影音代理、數碼零售商及家電品牌同步推出限時減價優惠，焦點涵蓋高級發燒耳機、AI機械人、平板電腦及旗艦手機。當中，Meze Audio 旗艦耳機激減逾3,100港元、Loona AI 機械人直劈2,200港元，而香港蘇寧更將 iPhone 18 Pro 系列減價500港元及推出低至48折家電，成為今個黑五檔期減幅最凌厲的精選優惠。



影音發燒友與數碼迷如何趁 Black Friday 2026 掃平貨？

今年黑五香港本地代理商減價力度罕見進取，特別在高級個人音響領域，多款過萬元級別的發燒耳機均錄得數千元跌幅，部分更附設限量加購或現金券回贈，性價比極高。

Soundwave Audio

旗艦耳機激減逾三千．Acoustune 模組套裝限量搶

Soundwave Audio 將於2026年11月26日至12月1日舉行 Black Friday 優惠，涵蓋法國 Focal、羅馬尼亞 Meze Audio 及日本 Acoustune 等多個知名品牌：

Meze Audio POET 旗艦耳機：原價 HK$15,800，黑五期間享8折優惠，折實價 HK$12,640（激減 HK$3,160）。

Meze Audio 109 Pro（Black Friday 優惠版）：由原價 HK$6,280 減至 HK$4,680（慳 HK$1,600）

Meze Audio 105 Silva：由原價 HK$3,980 減至 HK$2,980（慳 HK$1,000）。

Acoustune「HSX 模組宇宙」套裝（圖左至右）：【XHS1400 + HSX1001 可換模組腔體組合】優惠價 HK$4,999（總值 HK$6,360），慳HK$1,361，限量50套。

Acoustune HS2000 Air 加購優惠：購買 HS2000 Air，即可以 HK$1,980 加購指定 ACT03、04、06 或 07 音腔（原價 HK$4,980），每人限購2套。

Acoustune HS2000 Air 加購優惠：購買 HS2000 Air，即可以 HK$1,980 加購指定 ACT03、04、06 或 07 音腔（原價 HK$4,980），每人限購2套。

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同步推出 MADOO × Acoustune ACT55 限量 100 套：（優先預訂價$4980套）。ACT55 是 Acoustune 與姐妹廠 MADOO 合同監製的 4 動鐵（4BA）新款可換式音腔，採用雙振膜低音技術，確保強勁的低頻輸出。頻率響應以業界標準「Harman IE 目標曲線」為基礎，並融入 MADOO 的獨特調音風格，呈現細膩且富感染力的聽感。

同步推出 MADOO × Acoustune ACT55 限量 100 套：（優先預訂價$4980套）

ACT55 是 Acoustune 與姐妹廠 MADOO 合同監製的 4 動鐵（4BA）新款可換式音腔。

FOCAL Bathys MG 現金券回贈：於授權經銷商購買並完成登記，可獲贈 HK$800 超市現金券（限量30份，12月8日後寄出）。

FUTEX

智能機械人：Loona 激減 $2,200

智能生活產品代理商 FUTEX 旗下兩款熱門機械人推出限時折扣，優惠期至2026年11月30日（12月優惠詳情有待官方公布）：

Loona AI 陪伴型聊天機械人：由原價 HK$3,588 激減 HK$2,200，特價 HK$1,388。

Enabot EBO SE 寵物互動機械人：由原價 HK$899 減至 HK$699。

ECT 毅智科技

final 頭戴無線旗艦及超人 Zero 限量版劈價

代理日本發燒品牌 final 的 ECT 亦推出多款耳機減價優惠（以官網最新庫存為準）：final UX5000 頭戴式無線耳機：承襲旗艦 A10000 聲學技術，優惠價 HK$1,780（原價 HK$1,980）

final UX5000 頭戴式無線耳機：優惠價 HK$1,780（原價 HK$1,980）

final A3000 入耳式耳機：配備「f-Core DU」動圈單元，優惠價 HK$880（原價 HK$1,180）

final A3000 入耳式耳機：配備「f-Core DU」動圈單元，優惠價 HK$880（原價 HK$1,180）

ag COTSUBU Ultraman Zero 限量版：為紀念《Ultraman Zero》15週年推出，全球限量5,000隻，內置聲優宮野真守（Mamoru Miyano）引導語音，現減至 HK$499（原價 HK$698）

ag COTSUBU Ultraman Zero 限量版 HK$499（原價 HK$698）

同場加映

香港蘇寧《Black Friday 黑五優惠賞》

iPhone 18 Pro 系列減價高達 HK$500

由2026年11月13日至11月30日期間，於全線門店及網店同步帶來4重購物優惠，當中焦點包括 iPhone 18 Pro 系列減價高達 HK$500，以及多款精選家電低至48折 。

香港蘇寧推出《Black Friday 黑五優惠賞》，由2026年11月13日至11月30日期間， iPhone 18 Pro 系列減價高達 HK$500，多款精選家電低至48折 。

Dyson 官網限時優惠

Dyson 香港官網推出黑五快閃折扣，精選產品低至75折及設滿額會員優惠碼，如 Bowtie 整理之香港黑五優惠清單 顯示，Dyson V16 Piston Animal 無線吸塵機由 HK$7,490 減至 HK$5,617.50（慳 HK$1,872.50）