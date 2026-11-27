上汽通用五菱（Wuling）繽果Pro寧德版正式上市，新車一共帶來四款不同配置車型，官方指導價5.98‑7.38萬元（人民幣），將會和現行款繽果Pro車型同步銷售。



新車升級的核心集中在電池方案，搭載寧德時代電芯，並配套五菱神煉電池集成系統，融合寧德時代電芯製造優勢與五菱自研的電池安全技術，從電芯本體到整套電池包，形成雙重品質防護。

上汽通用五菱繽果Pro寧德版正式上市，新車一共帶來四款不同配置車型。（五菱）

五菱繽果Pro寧德版詳細介紹：

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動力方面，繽果Pro寧德版配備65kW單馬達，CLTC純電續航330km和403km。而且十二合一集成電驅擁有中國汽研五星認證，峰值效率97.5%，百公里電耗控制在10.4kWh，用車成本比較經濟。

即便在零下15℃低溫、剩餘20%電量的條件下，車輛依舊可以滿功率輸出。同時支援3C直流快充，30%‑80%電量最快僅需15分鐘，液冷溫控系統，保障電池在各類環境穩定工作。

車內配置誠意十足，八十餘項配置實現全系標配。12.8英寸2K中控大屏幕搭配8.88英寸儀表，智能語音助手可識別多種口音與方言，同時兼容華為HiCar、CarPlay等主流手機互聯。

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五門五座佈局空間利用率達到84.8%，全車設置25處儲物空間，車尾箱拓展後容積可達1370L。540°全景影像為新手行車提供輔助，旗艦版本還可以付費選裝AEB緊急制動與智能泊車套件。

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