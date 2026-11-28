Shokz OpenFit Air 2 評測，千元耳機抵玩，僅7.2g極輕盈人聲通透之選｜開放式耳機向來講求無感佩戴，全新推出的 Shokz OpenFit Air 2 將單邊機身大幅減輕 17% 至僅 7.2g，配合全新雙單元結構與實體按鍵，徹底改善上代痛點以外的操控失誤與續航短板。記者實測長空藍版本多日，發現這款千元級新作在佩戴舒適度與人聲演繹上表現驚喜。究竟它的低頻量感與抗噪通話在嘈雜街頭能否過關？



Shokz OpenFit Air 2 耳機重量極輕盈，戴上耳後接近無感狀態。

機身大幅減重會否影響佩戴穩固度？

單邊耳機重量由上代 8.7g 減至 7.2g，減幅達 17%。記者連續佩戴長空藍版本工作及步行數小時，耳廓幾乎感受不到任何負累，完全沒有入耳式耳機常見的耳道脹痛感。外殼採用金屬底漆配合漸變色漆與 UV 保護塗層，在陽光下呈現細膩金屬光澤，亦不易沾染指紋或汗漬。

機身採用 30 度扭轉及 14 度內傾的貼耳結構，內部藏有 0.75mm 記憶鈦合金絲耳掛，即使同時佩戴粗框眼鏡或太陽眼鏡，耳掛依然貼合耳背而不會產生夾痛。海外運動評測平台 RunMorph 綜合多份歐洲實測報告亦給予佩戴舒適度 9.5 分的高評價，證實其在高強度跑步時同樣穩固。唯一美中不足是充電盒體積雖比上代縮小 10.5% 至總重 60.8g，放進緊身牛仔褲袋仍略嫌微凸。

雙單元發聲系統的音質表現驚喜

新機首度引入專利 Bassphere 2.0 低頻聚合技術，在機身內置 11.8mm 對置雙單元並共用前腔，廠方指其聲壓表現等效於 16mm 動態發聲單元。記者實測多首廣東歌及日本流行曲（J-Pop）時，發現音場包圍感比預期豐富，中高頻通透度相當突出，歌手的換氣聲與咬字細節清晰可辨。

可以利用專用App調節均衡器來調校自己喜歡的音質

然而受限於氣傳導開放式物理結構，低頻下潛與重低音衝擊力依然屬於點到即止的水平，播放重節奏電子音樂時難以與傳統入耳式耳機匹敵。實測時發現其低頻厚度已比前代明顯改善，用家可透過專屬手機App切換四種預設音效或自訂均衡器（EQ），藉此補強節奏感。至於漏音控制方面，機身憑藉 DirectPitch 定向音場技術與 30 度傾斜出聲孔設計，在一般辦公室維持 50% 音量以下，旁人極難察覺播放內容。

實體按鍵與四咪通話降噪夠實用

上代最常被詬病的觸控誤觸問題，今代終於透過改用實體按壓按鍵徹底解決。不論在跑步流汗或撥弄頭髮時，都不會再意外暫停音樂，按鍵回饋清晰直接。通話表現則是另一大亮點，左右耳機合共配備 4 組數碼收音咪，結合自動適應波束成形與人工智能（AI）通話降噪演算法，最高可抑制 99.6% 環境噪音。

今代加入了實體鍵，更好操作。

記者特意在晚間繁忙的旺角街頭進行實測，即使身旁充斥車輛引擎聲與人潮喧鬧，通話另一端的友人仍能清楚聽見記者說話內容，背景雜音被大幅壓低。不過在極端嘈雜環境下，人聲數碼濾波的痕跡會略為明顯，屬於這類演算法的正常物理折衷。

續航力與防護規格足夠應付全天候使用

而它的規格升級相當務實，耳機本體支援最新藍牙 6.1 及雙設備無縫連接，單次充滿電可連續播放 8 小時，連同充電盒總續航力高達 36 小時，足夠應付一星期通勤所需。萬一臨出門才發現電量見底，只需放回充電盒快充 10 分鐘，便能換取 3 小時播放時間。

機身防塵防水等級由上代 IP54 提升至 IP55，連同充電盒亦具備 IP54 防護能力，無懼暴雨或大量汗水侵襲。美中不足之處在於充電盒僅支援 USB-C 有線充電，並未加入無線充電線圈，包裝內亦未隨附充電線，用家需自行準備配件。

可惜沒有無線充電，只有USB Type-C。

Shokz OpenFit Air 2 針對上代操作與續航短板作出改良，在維持千元親民定價的同時，將佩戴輕盈度推向極致。雖然極致重低音與無線充電的缺席令它未能滿足所有發燒友，但對於重視長時間無感佩戴、喜愛聆聽人聲流行曲及經常戶外運動的用家而言，這副耳機已是目前開放式市場中非常不錯的選擇。

Shokz OpenFit Air 2 香港售價為 HK$1,099。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。



SHOKZ OpenFit Air 2規格對比 OpenFit Air（第一代） OpenFit Air 2 重量（單邊） 8.7g 7.2g 反應 50Hz - 16kHz 20Hz - 20kHz 續航力 6小時／28小時（連充電盒） 8小時／36小時（連充電盒） 快充（充10分鐘） 可用2小時 可用3小時 控制方式 觸控 實體按鈕 防水效能 IP54 IP55 藍牙 5.2 6.1