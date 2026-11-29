BYD比亞迪第三代唐EV正式上市了，售價18.79萬-21.99萬元（人民幣，下同）。730KM後驅尊貴型18.79萬元，850KM後驅激光雷達尊榮型20.79萬元，850KM後驅激光雷達旗艦型21.99萬元。另外，在旗艦型的基礎上還可以加2萬元選裝四驅線控選裝包。



這次在發佈會現場看完一圈，筆者覺得第三代唐EV的升級還是不少的。不過，相比大屏、空間和續航這些常規升級，真正讓我印象深刻的，是比亞迪這次把線控數碼底盤帶到了第三代唐EV上。

外觀上，第三代唐EV沒有一味追求大尺寸SUV的方正感，5米多的車身看起來也不會過於笨重。（科技狐提供）

發佈會上BYD比亞迪第三代唐EV詳細介紹：

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要知道，線控轉向、線控制動過去更多出現在高端車型上，如今出現在20萬元級SUV上，確實值得看看。

先來看整車。外觀上，第三代唐EV沒有一味追求大尺寸SUV的方正感，5米多的車身看起來也不會過於笨重。車頭最有辨識度的是2.5米長的飛檐光羽貫穿大燈，靈感來自中國傳統建築的飛檐，內部還融入了羽翼元素。尾燈則延續中國結設計，加入鳳翎細節。

車身尺寸方面，新車長寬高5045/1980/1760mm，旗艦型車高1740mm，軸距2950mm ，全系採用2+3五座佈局。車身顏色共八色，車廂共三個色。

一坐進車內，最吸引眼球的就是這套星際雙屏。前方是35.4吋實體遠端星環屏，中控則是一塊30吋一體式全景巨幕屏，可以全屏貫通，也能司機位與前排乘客位分區使用。這塊屏幕峰值亮度達到1100nits，配合22個揚聲器的帝瓦雷音響，關上車門就有點移動影音室的感覺。

車載系統也增加了不少新玩法，比如王朝小龍可以跟着音樂唱歌跳舞，還有哥基寵物小麵包、NFC磁吸柴犬玩偶等互動功能。升級後的「迪迪蝦」AI助手也支援聊天、記事、辦公，還能根據需求生成專屬功能卡片。

空間方面，第三代唐EV這次主打百變空間。比亞迪調研了1000多個家庭，打造了超過12種空間模式。其中比較有趣的是主駕零重力座椅，停車後可以一鍵展開，最大躺卧角度達到173度，不用拆頭枕，就能在駕駛位舒服地休息。

此外，第二排座椅也能靈活調整，配合寵物模式、儲物空間等設計，無論是家庭出遊、露營還是帶寵物出門，都能找到合適的使用方式。

上面這些如果你還只覺得是常規升級，那這次第三代唐EV真正的王牌，就是比亞迪新一代線控數碼底盤。簡單來說，傳統汽車的軚盤和車輪之間，主要通過機械結構傳遞轉向動作。而線控轉向則是通過電子信號傳遞駕駛員的意圖，再由系統控制車輪轉向。這有什麼好處？

對於第三代唐EV這樣一台5米級SUV來說，最直觀的變化就是更好開。低速調頭時，軚盤只需要轉小半圈，就能完成大幅度轉向；到了高速，又能根據車速調整轉向表現，讓駕駛更加沉穩。

除了線控轉向，還有線控制動。發佈會上提到這套系統能夠更快、更精準地建立和調節制動力，響應速度提升25%以上。別小看這個數字，遇到突發情況時，制動響應快一點，就可能多爭取一份安全餘量。

重要的是，線控數碼底盤帶來的想像空間還不止於此。發佈會上，比亞迪還展示了一個有趣的玩法圖：停車後，軚盤可以變成賽車遊戲手柄，配合車內巨幕屏體驗賽車遊戲。當然，這只是線控技術目前能實現的一種新互動方式。

在筆者看來，它真正的價值是為未來汽車的智能化發展打基礎。即將到來的L3、L4級自動駕駛，都需要車輛具備更精準、更靈活的底層控制能力。

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除了線控底盤，第三代唐EV在駕駛和安全方面也同樣不遜色。四驅版本前摩打最大功率 215kW，後摩打300kW，0-100km/h加速僅需4.3秒。同時搭載雲輦-A雙腔空氣懸架，可以主動調整底盤軟硬和車身高度，兼顧操控與舒適性，最小轉彎半徑也做到了5.6米。

安全方面，13橫9縱超強籠式車身，全線型號標準配備11個安全氣囊，還針對大尺寸中控屏專門設計了L型安全氣囊，確保發生碰撞時能夠避開屏幕正常展開。另外，高速爆胎穩定控制技術也進行了升級。

整體看下來，第三代唐EV給筆者的感覺是，它已經不滿足於做一台空間大、配置豐富的家庭SUV了。

從18.79萬元的起售價，到星際雙屏、雲輦-A雙腔氣壓懸掛，再到這次重點推出的線控數碼底盤，比亞迪想做的，是把更多高端技術帶到主流家用SUV市場。尤其是線控技術的加入，讓第三代唐EV不只是當下配置更豐富，也多了一份面向未來的技術想象力。

畢竟，汽車競爭已經不只是比誰的屏幕更大、續航更長了。誰能掌握更多底層核心技術，或許才是下一階段真正的看點。

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