TP-Link旗下智能家居品牌Tapo推出了全新室內閉路電視Tapo C825，集家庭安防與視像通話功能於一體，售價149.99美元，約合1,170港幣。



作為Tapo旗下首款專門面向視像通話場景設計的閉路電視鏡頭，Tapo C825配備了一塊4英寸彩色觸控屏，並設有獨立通話按鍵。

TP-Link旗下智能家居品牌Tapo推出了全新室內監控攝像頭Tapo C825，集家庭安防與視像通話功能於一體。（TP-Link）

TP-Link Tapo C825詳細介紹：

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用戶可通過Tapo手機應用與鏡頭進行雙向視像通話，也可以在兩台Tapo C825之間直接發起通話，方便不熟悉智能手機操作的老人和兒童與家人保持聯繫。屏幕支援自定義字體大小、壁紙及時鐘顯示，還可設置服藥、用餐等日常事項提醒。

硬件方面，新品搭載1/3英寸CMOS感應器及F1.6光圈鏡頭，支持2560×1440解像度、最高30幀視訊錄製，擁有360°水平及156°垂直監控覆蓋範圍，支持自動追蹤、12倍數碼變焦以及最遠12米紅外夜視。

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在智能監控方面，該產品支援人員、寵物、嬰兒哭聲等AI識別功能，相關檢測可在設備端完成，無需額外訂閲。

同時，新品支援最高512GB的microSD卡本地儲存，並提供付費雲儲存服務。開啟物理隱私模式後，鏡頭將向上轉動並隱藏，同時暫停音視訊錄製。

連接方面，Tapo C825支援雙頻Wi-Fi 6，採用USB-C接口供電，兼容Amazon Alexa、Google Assistant及Samsung SmartThings智能家居平台。

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