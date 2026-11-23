小米最新推出了米家全效空氣淨化器2 Ultra，是米家空氣淨化器系列史上最強規格，官方建議零售價7499元（人民幣，下同），預售價5799元。機身改為更顯質感的銀灰色直立式結構，正面是一塊圓形彩色顯示屏幕，側面為豎向格柵，頂部出風口可以升起，整體形態更接近直立式環境電器，與米家以往矮桶式淨化器區別明顯。



新品宣稱強效淨化147種空氣污染，升級醛能解2.0多效分解系統，透過合金催化分解層處理醛、酸類氣態污染，官方稱長效催化分解無需換芯，並搭配七重配方超級炭矩陣與多效淨味、全幅光幕、醛能解、全效複合、抗菌除敏五層濾芯。

小米最新推出了米家全效空氣淨化器2 Ultra，是米家空氣淨化器系列史上最強規格。（小米）

米家全效空氣淨化器2 Ultra詳細介紹：

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支援廣譜淨化108種異味污染，包括寵物異味、廚房油煙與日常異味，同時濾除花粉、塵蟎、寵物毛屑等致敏原，雙抗塗層配合全幅紫外線光幕用於殺滅空氣中的細菌與病毒。雙風機三向出風結構，潔淨風量23750L/min，配備可隨開關機升降的頂部出風口與錐形低噪順流風道，支援10ｍ遠距離180°橫掃送風。

搭載雙毫米波雷達，探測距離6m、角度180°，提供淨風直達、淨風避人、人感降噪三重送風模式。採用雙抗塗層配合全幅UVC光幕，官方稱滅菌強度較單UVC模組提升14倍、殺滅面積佔比提升90%，可去除H1N1流感病毒、手足口病病毒、人類冠狀病毒及多種常見細菌。

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十維感應系統實時監測甲醛、VOC、粉塵、PM1、PM2.5、溫濕度、CO2、微生物風險指數與顆粒物數量濃度，可識別0.5μm級細微顆粒物，睡眠檔噪音為33.6dB(A)。接入小米澎湃智聯後，可透過米家App、智能音箱與智能家庭屏幕完成遙距操控、語音控制與場景聯動，也能和冷氣機、加濕器、新風設備協同調節全屋空氣。

通過CQC母嬰、醫護、睡眠靜音、除敏、除菌、除異味、無臭氧及瑞士SGS除醛共八項評價認證，並配備LCD高清觸控屏幕、磁吸背板、隱藏式萬向輪與濾芯壽命提醒，提供3年全機保養與5年風機保養。

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